▲陳善圭為了飾演的角色，特地黏上原本長不出來的鬍子，展現「硬漢」的形象。（圖／friDay影音）

《UDT：我們社區特攻隊》故事介紹 尹啟相、陳善圭2度合作

尹啟相趁老之前再拍動作戲 自豪體力還OK

尹啟相、陳善圭默契好 就像香腸年糕串

《犯罪都市》初代惡棍尹啟相、陳善圭再聚首，合作主演新戲《UDT：我們社區特攻隊》，他們這次不耍狠，改當保護家人、鄰里，是滑稽的民間高手！2人時隔8年默契依舊，陳善圭自信表示和尹啟相的關係就像是韓國受歡迎的小吃：小香腸年糕串，「是那種路過休息站時，吃到會很開心的化學反應。」幽默比喻笑翻全場。《UDT：我們社區特攻隊》每週一、二晚間在friDay影音播出，與韓同天更新。由尹啟相、陳善圭、金芝賢、高圭弼、李正河主演的動作喜劇《UDT：我們社區特攻隊》，劇情描述一群個性、背景都不同，且分別從各類特種部隊退役的成員，因緣際會下在同一個社區過著普通老百姓的生活，但由於接二連三發生的怪事，他們為了保護家人，鄰里開始聯手作戰，展開一系列痛快又刺激的故事。本劇也是尹啟相、陳善圭繼2017年電影《犯罪都市》之後久違的再度合作，開播前就已備受影迷期待。尹啟相這次飾演特種部隊出身的保險調查員，他在介紹角色時表示：「我本來就有在想，希望能趁還不算太晚之前再挑戰一次動作戲，所以機會來了我便決定出演。這是一個雙面的角色，當他陷入危機時，就會展現出與平時不同的真實面目，這點讓我覺得很有魅力。」既然是為了滿足渴望才選擇的作品，究竟有多少動作場面就很令人好奇，尹啟相透露：「動作戲相當多，尤其在第2集裡我有一場特別下了功夫的動作戲，在完成那場戲之後，讓我覺得自己還算是可以演動作戲的年紀。」這番幽默發言立即引發台下一片笑聲。在劇中擔任社區青年會長並同時經營著五金行與文具店的陳善圭則表示：「這次我想營造比自己原本的善良形象更『硬漢』的氛圍，特地黏上了原本長不出來的鬍子，也畫了一些鬍子，我想描繪的是那種好像真的在一般社區裡會有的人，會讓人覺得『因為有他在，所以我住在這裡很安全』的角色。」並不忘搞笑說：「我們社區也有自主巡守隊，因為有他們的巡邏我才得以安全行動，為了他們我以後會認真做好垃圾分類。」對於大眾最關注的，2人相隔整整8年以不同風格的角色再次合作之默契，尹啟相表示：「這次能展現出更強大的化學反應，我們的默契比以前更好。我平時就常跟善圭哥打鬧開玩笑，那些樣貌也都如實反映在這次的作品裡，因此有時候連我們自己都分不清到底是在玩還是在演戲。」陳善圭則回應道：「我們就像『小香腸年糕串』（韓國常見的小吃：소떡소떡）一樣，雖然長相不同看似不怎麼搭，但咬上一口就融為一體，是那種路過休息站時，吃到會很開心的化學反應。」他還笑說：「若要說不同之處，8年前他是老大我是手下，但現在我是青年會長，兩人立場是平等的。」再度引發全場爆笑。