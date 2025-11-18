我是廣告 請繼續往下閱讀

2026百里侯選舉逼近，民進黨選對會近期討論台北、桃園徵召人選，台北方面有吳怡農表態參選，王世堅今（18）日受訪表示吳怡農本來就很強，若是對上蔣萬安，4個字形容就是「雙帥對決」，會有很看頭，也看好行政院副院長鄭麗君、立委莊瑞雄與黨秘書長徐國勇，此外高嘉瑜也很強。而被點名與蔡其昌選桃園市長，直呼蔡很適合，而自己能回到立法院為國家做一點事，已是此生最大光榮，可以寫在族譜裡，「所以我不敢奢望、不敢奢望」。2026選戰將至，民進黨針對艱困選區台北及桃園於徵詢階段，台北方面吳怡農表態參選，王世堅認為吳怡農本來就很強，對上蔣萬安4個字形容就是「雙帥對決」，會有很看頭，而且吳怡農各項準備也都做得很好，另外也很看好鄭麗君、莊瑞雄與徐國勇，高嘉瑜也都很強，黨正在做最後評估，相信一定會讓最強的出來。至於被點名與蔡其昌選桃園市長，王世堅表示，蔡其昌很適合，自己不適合也完全沒這麼想過， 能夠回到立院為國家社會說一點話、做一點事，已經是此生最大光榮，可以寫在族譜裡，「所以我不敢奢望、不敢奢望」。