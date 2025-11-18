我是廣告 請繼續往下閱讀

但獨行俠在攻防兩端都難以支撐，包含三分命中率僅3成（30投9中）、籃板戰全面落後，以及20次失誤所造成的崩盤節奏，使這場敗仗成為球隊近期問題的縮影，以下是獨行下潰敗的三大主因。

▲達拉斯獨行俠開季傷病問題嚴重，目前有超過「1億美元（約合新台幣31億元）坐在板凳上」，球隊戰績也受到影響。（圖／美聯社／達志影像）

▲NBA美國職籃（National Basketball Association）明尼蘇達灰狼6人得分上雙，其中瑞德（Naz Reid）繳出全場最高的22分。（圖／美聯社／達志影像）

NBA達拉斯獨行俠本季困境持續惡化，作客明尼蘇達灰狼面對Anthony Edwards領軍的強勢團隊，獨行俠最終以96：120遭到痛擊，再一次輸得難看。這場24分落敗的比賽，比數並未呈現真實差距，實際上比賽局面更為難堪。前一晚才在波特蘭苦戰取勝，灰狼從開局就掌握比賽節奏，Naz Reid攻下全場最高22分，球隊更在第三節一度拉開到32分差距，使比賽提前失去懸念。Cooper Flagg與Brandon Williams各攻下15分，此役獨行俠的最大痛點無疑是禁區。Gafford、Lively與Davis全缺，讓達拉斯在內線幾乎毫無抵抗力。灰狼全場以59：43大勝籃板，禁區得分更達到56分，幾乎想怎麼打就怎麼打。被迫首次先發的Moussa Cisse全力填補空缺，繳出10籃板、4阻攻的亮眼數據，但整支球隊缺乏支援，使他的努力難以轉換成優勢。P.J. Washington雖抓下7個籃板，但整個前場仍然被對手的高大陣容壓著打。更棘手的是，獨行俠因高度不足引發的輪轉錯位，使Minnesota無論是Rudy Gobert的籃板保護，或是Naz Reid的外切得分，都能肆意破壞Dallas的禁區防線。隨著比賽進行，內線劣勢越滾越大，成為這場大敗的主要原因。達拉斯在進攻端的掙扎，更凸顯球隊缺乏穩定起手點的問題。三分線上僅投進9球、命中率30%，Max Christie、Klay Thompson與D’Angelo Russell三人合計12投僅1中，外線火力幾乎全面失效。更嚴重的是，全隊僅傳出13次助攻，卻發生了20次失誤，導致大量轉換失分。Minnesota透過16次抄截拉高比賽節奏，靠著快攻與外線接連拉開分差，使獨行俠在第三節正式崩盤。獨行俠本季昔日依賴的外線火力完全不見蹤影，雙星交易後的球隊風格未能成型，再加上傷兵問題，使得攻擊端陷入全面低迷。防守端同樣問題百出。獨行俠本季曾以壓迫性外圍防守著稱，但近況卻急遽下滑。本場Minnesota全隊投進14記三分，雖然命中率不算驚人，但大量空檔與外圍站位失守，使灰狼的投籃節奏毫無壓力。Jaden McDaniels、Naz Reid與Donte DiVincenzo都能輕鬆得到外線出手機會，連Jaylen Clark與Johnny Juzang的外線都無人看防。對手並非手感超神，而是獨行俠的防守輪轉已經完全斷線。