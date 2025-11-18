手機市場第三季銷售成績出爐！根據傑昇通信最新公布市調機構數據顯示，2025年第三季實體通路總銷售量賣出124萬支手機，雖然比去年同期微幅減少3%，但銷售額則是逆勢成長15%之多，其中冠軍熱銷機型依舊跟往年一樣，由最新的iPhone 17 Pro（256GB）拿下，而安卓陣營最強手機則是由中階機Galaxy A56（12GB/256GB）拿下，成為不用iPhone民眾的首選。
台灣人第三季買爆124萬支手機！iPhone壟斷旗艦機市場打趴三星
傑昇通信近日公布2025第三季實體通路銷量成績，總計賣出124萬支手機，比去年同期128萬支手機減少3%，但受惠於今年iPhone 17系列新機開賣之後就銷量暴衝，加上高單價的集中出貨，因此整體銷售額比去年同期逆勢成長15%。
傑昇通信分析第三季銷售機型榜單發現，在前20名熱銷機型中，連續三個月都沒有任何安卓旗艦機型上榜，第三季iPhone以新舊機型拿下11席的絕對優勢，主導Q3銷售與利潤，並且將市場明確分為「蘋果旗艦機」以及「安卓陣營中階機」，反映出高階旗艦市場幾乎被蘋果壟斷。
第三季手機熱銷機款排行榜！不用iPhone的人都選三星Galaxy A56
至於第三季熱銷手機款式排行榜，冠軍到殿軍全部被iPhone 17系列包辦，依序為「iPhone 17 Pro 256GB」、「iPhone 17 256GB」、「iPhone 17 Pro Max 256GB」以及「iPhone 17 Pro Max 512GB」，最強安卓手機三星Galaxy A56（12GB/256GB）則是拿下第三季銷售第五名的位置。
至於第六名到第十名依序為「iPhone 17 Pro 512GB」、「OPPO A5 Pro 5G 6GB/128GB」、「三星Galaxy A17 6GB/128GB」、「iPhone 16 128GB」、「vivo Y29s 5G 6GB/128GB」。
從前十名的榜單中分析，可以發現第三季空降榜單的iPhone 17系列就有五支機款，整體安卓手機的銷售量都明顯下滑，傑昇通信表示，雖然三星依舊穩坐安卓陣營龍頭，但市占率也下滑至18.5%，冠軍單機Galaxy A56（12GB/256GB）雖已進入穩定的長銷模式，不過因為iPhone 17的強勢銷量第三季也是跌了20%。不過即便如此，前十名榜單依舊有4支安卓中階手機，顯示台灣依舊有高度中階機市場需求，唯獨三星旗艦機如何突圍才是課題。
三星Galaxy A56成台灣人最愛安卓手機！性能、價格、評價一次看
如果扣除iPhone 17系列之外，第三季安卓陣營最強手機依舊是三星Galaxy A56，還曾在8月打敗iPhone 16奪下冠軍首位，手機本身搭載Exynos 1580處理器、大螢幕6.7吋、120Hz螢幕更新率、主鏡頭5000萬畫素、5000mAh的大容量電池，也有支援45W的快充，官網雖然售價16990元起，但在通訊行已經降價到1萬1上下就能入手，持續稱霸安卓手機陣營。
查詢最新三星Galaxy A56手機評價，不少用戶都表示「A56的相機鏡頭非常不錯，以這個價位來看CP值超級高」、「超大螢幕續航力也很好，A56真的是很不錯的手機」、「三星手機用過很多系列，A56真的是用過最順暢的手機」、「A56真的很適合買給長輩使用，效能CP值都沒話講」。如果你也是不想使用iPhone最近又在物色新手機的話，這支三星Galaxy A56價格實惠又好用，也許是你不錯的選擇之一哦！
資料來源：傑昇通信、三星官網
