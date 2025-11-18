我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣人第三季買爆124萬支手機！iPhone壟斷旗艦機市場打趴三星

總計賣出124萬支手機，比去年同期128萬支手機減少3%

因此整體銷售額比去年同期逆勢成長15%。

並且將市場明確分為「蘋果旗艦機」以及「安卓陣營中階機」，反映出高階旗艦市場幾乎被蘋果壟斷。

▲iPhone 17上市之後超級熱銷，直接壟斷台灣高階旗艦機市場，三星罕見連續三個月沒有旗艦機進入熱銷排行榜。（圖／NOWNEWS攝影中心）

第三季手機熱銷機款排行榜！不用iPhone的人都選三星Galaxy A56

冠軍到殿軍全部被iPhone 17系列包辦

最強安卓手機三星Galaxy A56（12GB/256GB）則是拿下第三季銷售第五名的位置。

▲台灣第三季實體通路手機銷售前20名熱銷機款，iPhone 17系列相當強勢奪下冠軍到殿軍。（圖/傑昇通信提供）

前十名榜單依舊有4支安卓中階手機，顯示台灣依舊有高度中階機市場需求，唯獨三星旗艦機如何突圍才是課題。

▲三星Galaxy A56持續稱霸安卓手機市場，且整體手機銷售市場也長期排名前五，顯示在台灣中階機市場依舊有高度需求。（圖／記者周淑萍攝）

三星Galaxy A56成台灣人最愛安卓手機！性能、價格、評價一次看

官網雖然售價16990元起，但在通訊行已經降價到1萬1上下就能入手，持續稱霸安卓手機陣營。

▲第三季安卓陣營最強手機依舊是三星Galaxy A56，現在通訊行價格1萬1上下就能夠帶回家，被大讚CP值超高。（圖/傑昇通信提供）