天母居民消費力驚人！SOGO天母店透露，全館營收「店王」由鼎泰豐與UNIQLO兩大品牌稱霸，年營收雙雙突破3億元。SOGO天母店週年慶將自11月26日起登場，目前預購會已湧入多筆百萬大單，包括黃金2筆、家電8筆，週年慶尚未正式開跑，業績已突破千萬元。官方預估，今年週年慶可望挑戰11.7億元業績目標。
🟡遠東SOGO台北店週年慶達標！天母店接棒拼11.7億元
遠東SOGO首波週年慶由台北三店打頭陣，業績目標121億元，並且成功達標，接下來天母店週年慶將從11月26日起至12月7日接棒登場，恰好搭上政府普發一萬元政策，官方預估週年慶檔期目標可達11.7億元，較去年小幅成長不到1％。
🟡天母居民消費力驚人！兩大店王營收皆突破3億元
業者也透露，天母地區居民消費力驚人，館內最強店王為UNIQLO和鼎泰豐不分伯仲，年營收皆可突破3億元。值得關注的是，天母店週年慶尚未正式開跑，預購會買氣已明顯加溫，目前已出現多筆百萬級訂單，包括黃金2筆、家電8筆，還有服飾客單價高達20萬元的消費紀錄，預購會累計業績已突破千萬元。
SOGO表示，今年上半年受到限貸政策影響，房市交易量一度下滑，不過年中鬆綁後小坪數住宅（20坪以下）買賣明顯回溫，也帶動家電需求增加。天母店家電業種也順勢調整策略，主推中小型家電與堆疊式洗衣機，並因附近老公寓多、格局複雜，特別提供免費到府場刊服務，有助降低退貨率。
🟡天母SOGO週年慶11月26日開跑！最高回饋20％
今年SOGO天母店週年慶推出天母美妝殿堂化妝品9折起，秋冬服飾6折起，city’super 9折促銷活動；化妝品珠寶男女服飾滿5仟送5百，大小家電藝品黃金滿1萬送5百，首五日滿6萬再加贈1千（黃金除外），可累贈回饋無上限，刷中國信託滿5000元贈300超值回饋享優惠，中國信託SOGO聯名卡4%無上限，合併最高回饋達20%。
今年SOGO天母店週年慶邀請14家銀行配合，首四日綁定HAPPY GO PAY支付再享快樂購點數10倍加碼送，消費者刷卡滿額享回饋優惠好康瘋狂送；另還有指定銀行分期再加贈SOGO電子商品券，挑戰市場最狂回饋機制。
🟡新光三越天母店10月23日開跑！業績目標上看4億元
新光三越天母店宣布將於10月23日至11月16日啟動週年慶檔期，看好普發政策挹注買氣，今年主打萬元家電組合、電視最低下殺7折，預期家電業績可望成長1成，整檔週年慶業績目標上看4億元，年增約1%。
新光三越天母店指出，今年1至9月業績小幅下滑約2%，主要受出國潮影響化妝品買氣，服飾則因氣溫轉涼較晚，帶動換季需求遞延。不過隨著週年慶開跑，買氣已有明顯回溫，週年慶前的預購會頂級化妝品與香氛品類皆呈雙位數成長。
