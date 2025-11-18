我是廣告 請繼續往下閱讀

美國聯準會（Fed）降息前景不明朗，加上輝達財報即將出爐，美股4大指數全數走低，台股今（18）日終場也大跌691.19點，跌幅2.52%，收在當日最低點26756.12點。對此，金管會提出基本面數據喊話，並表示會持續關注國際股市發展狀況，截至10月底本益比約23.32倍，現金殖利率達2.35%，加計股票股利為2.43%，國內上市櫃公司今（114）年截至10月底累計營收約40.09兆元，較去年同期增加12.51%。若與亞股比較，金管會說明，今日台股下跌691.19點，跌幅2.52%，成交量約6403.94億元，同時段亞洲主要股市狀況，新加坡跌0.48%，上海跌0.83%，香港跌1.67%，日本跌2.81%，韓國跌3.08%。就基本面數據觀察，今年截至10月底本益比約23.32倍，現金殖利率達2.35%，加計股票股利為2.43%，國內上市櫃公司114年截至10月底累計營收約40.09兆元，較去年同期增加12.51%。截至今年11月17日，信用交易的整戶擔保維持率為176.92%。