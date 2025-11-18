日本迴轉壽司藏壽司表示，聯名哆啦A夢與哆啦美不只13款扭蛋，再加碼滿額贈4款「壓克力立牌」、2款「圓盤」及2款「束口袋」！11月25日起分三波段開搶。搭配5款公仔吊飾、4款磁鐵書籤、4款胸章，消費滿額「免費送貼紙」，滿足粉絲們。壽司郎表示，現正開吃「感蟹祭」，水煮松葉蟹、帝王蟹海苔包50元起；搶先預告11月24日全新聯名Opanchu Usagi褲褲兔粉紅派對。
藏壽司「哆啦A夢」滿額贈！壓克力立牌、圓盤及束口袋加碼
藏壽司「哆啦A夢」聯名限量周邊加碼，分三波段開搶，4款「壓克力立牌」、2款「圓盤」及2款「束口袋」。單筆消費滿1200元，追蹤藏壽司IG或FB、加入LINE好友並綁定會員，即可獲得。
11月25日起4款哆啦A夢「壓克力立牌」限量13000個、12月2日2款「圓盤」限量14000個、12月9日2款「束口袋」限量14000個。
藏壽司「哆啦A夢」13款扭蛋！吊飾、磁鐵、胸章收集中
藏壽司「哆啦A夢」13款限量聯名扭蛋，即日起至12月19日全台門市開搶中。共有5款「公仔吊飾」、4款
「磁鐵書籤」、4款「胸章」等大家收集。
壽司郎：聯名日本「褲褲兔」粉紅派對！搶先預告
台灣壽司郎即日起至11月30日，期間限定開吃「感蟹祭」，水煮松葉蟹、北海道產帝王蟹海苔包都50元，還有蟹膏紅雪蟹、爆量3種海味軍艦、豪華蟹總匯、蟹膏蟹肉押壽司、奢華蟹鮪拼盤、螃蟹奶油可樂餅，爆量海味開吃；還有蒜香北海道產真鱈天婦羅、北海道產櫻鱒、炙燒起司豆皮壽司等。
最新聯名「一幻拉麵」開吃一幻蝦味噌拉麵；甜點則有「香草冰淇淋＆栗子地瓜派」，酥脆派皮下藏有熱呼呼的栗子地瓜、搭配清涼冰淇淋超涮嘴。提醒大家，數量有限，售完為止。
壽司郎還搶先預告，11月24日即將迎接全新聯名日本「Opanchu Usagi褲褲兔」粉紅派對，戴上藍色蝴蝶結、水汪汪閃亮眼睛的褲褲兔新店員降臨壽司郎。
資料來源：藏壽司、壽司郎
