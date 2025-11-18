我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今年MAMA頒獎典禮追加出席名單，周潤發確定擔任頒獎人。（圖／IG@CJ ENM）

MAMA追加頒獎嘉賓名單 周潤發確定出席

周潤發10年前就現身過MAMA 合體BIGBANG、PSY騎馬超狂

MAMA頒獎人達27位 演員+綜藝咖共襄盛舉

南韓指標性音樂頒獎典禮《MAMA AWARDS》今（18）日公開追加出席名單，周潤發確定加入頒獎嘉賓行列，這也是他繼2015年合體BIGBANG、PSY跳〈江南Style〉後，睽違10年重返MAMA，當年畫面仍讓K-POP迷歷歷在目。而今年GD也會出席並表演，全網都再敲碗，希望賭神跟天王能再合體搞怪。《2025 MAMA AWARDS》將於11月28日、29日連2天在香港啟德體育館登場，繼亞洲第一位奧斯卡影后楊紫瓊確定擔任第1章節的全球頒獎嘉賓後，曾帶領香港電影黃金時代、將「香港黑幫電影」推向世界的周潤發，也將以第2章節全球頒獎嘉賓身分登台！被譽為傳奇的2位巨星即將同框，已讓外界高度關注。周潤發曾以多部作品受到全球喜愛，包括在奧斯卡獲得最佳外語片的《臥虎藏龍》、以及《英雄本色》等經典，以獨有的魅力與氣場，征服跨世代觀眾，留下深刻印象。主辦單位CJ ENM相關人士表示：「周潤發與楊紫瓊都是象徵亞洲文化、深受全球喜愛的演員，他們的出席，預計會帶來跨越K-POP與韓國內容之間的特別交流。」事實上，周潤發2015年就參加過《MAMA》，當時他擔任頒獎人，把大獎「年度藝人」頒發給BIGBANG，唸出得獎者前，還幽默喊出BIGBANG金曲《Bang Bang Bang》的歌詞：「Yo！Bang Bang Bang！」引發台下熱烈尖叫與掌聲。不僅如此，以〈江南Style〉紅遍全國的PSY，當年在MAMA表演該曲時，還走到延伸舞台邀請周潤發跳騎馬舞，BIGBANG還加入一起騎馬，「賭神」與「韓流天王們」騎馬的畫面相當經典，成為MAMA歷年的名場面之一。今年GD也會出席，網友都喊話希望他跟周潤發能再合體搞怪。《2025 MAMA AWARDS》今年的頒獎嘉賓陣容已全數公布，包含2025年主導潮流、深受大眾喜愛的演員、綜藝人：高允貞、魯常泫、盧允瑞、朴炯植、申昇勳、辛叡恩、申賢智、趙雅頓、安恩真、安孝燮、李光洙、李到晛、李洙赫、李濬榮、李準赫、任時完、張度練、全余贇、曹世鎬、曺柔理、趙韓傑、朱智勛、車珠英、崔代勳、惠利等人，再加上楊紫瓊與周潤發，整體頒獎嘉賓陣容正式達到27名。