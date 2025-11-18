我是廣告 請繼續往下閱讀

▲饗賓集團總經理陳毅航（左）致贈五萬元餐券給予台南市府社會局。（圖／業者提供）

饗賓集團旗下品牌「開飯川食堂」進駐台南大遠百，17日歡慶開幕，宴請台南腦性麻痺之友協會等弱勢團體共30人，並捐贈 5 萬元餐券給台南市社會局。遠東百貨總經理徐雪芳響應公益，加碼送上30個實用後背包，帶給孩子驚喜與鼓勵。饗賓總經理陳毅航表示，用一頓飯改變世界的一個角落，讓大家用心關懷、用愛陪伴，孩子成長路上不孤單。開飯川食堂開幕首日人潮湧現，歡樂洋溢，台南市長黃偉哲親自到場向饗賓集團致意。他表示，看見孩子們在餐桌上放心地吃、快樂地笑，是市府最希望看見的畫面，「溫暖開飯」不只是政策願景，更是一份城市期待擁有的溫度，而饗賓用實際行動讓這份願望實現。為了讓這場用餐體驗真正貼近每一位賓客，開飯川食堂的主廚團隊特別花了許多心思：從挑選大眾都能接受的菜餚，到調整食材入口大小、確保料理更容易咀嚼與吞嚥，無論在味道、口感到貼心程度，都希望讓孩子們能安心用餐、愉快享受。饗賓集團長年投入公益活動，多年來，在不同品牌、不同城市中，不斷透過餐飲場域打開愛的可能。連續兩年，饗賓串聯家扶基金會及各縣市政府推動「翻轉孩子未來 饗和你來關愛」活動，每年陪伴超過 1,200 名孩子走進饗食天堂。對許多孩子來說，那不只是一頓大餐，而是一個被溫暖與被關懷的時光。陳毅航表示，每次活動現場，孩子們的笑聲、在餐桌上分享的小故事、社工安心的眼神，都讓饗賓更加確信——公益不只是捐贈，而是一種持續的陪伴。他透露，明年公益規模將再度擴大，希望號召更多企業、在地夥伴及民眾一起加入，「讓我們一起用心關懷、用愛陪伴，讓孩子成長路上不孤單。」