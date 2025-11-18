中央氣象署指出強烈冷空氣自11月19日起正式進入最強時段，預報員黃恩鴻提醒，明天北台灣與宜蘭清晨溫度僅14度，空曠地區最低僅12至13度。隨著水氣減少，明天北部降雨趨緩，但體感濕冷依舊明顯；預計週末11月22日至11月23日短暫回溫，下週一11月24日再有東北季風增強，全台氣溫又將出現新一輪波動。面對冷空氣報到，王大元中醫師提醒要避免血管劇烈收縮，身體「肚臍、頭頸和腳底」三處保暖，就能確實讓身體暖起來。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲冷空氣威力來到巔峰，明天清晨北台灣、宜蘭只有14至15度，入夜後將會跌破15度，空曠地區只有12至13度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲冷空氣威力來到巔峰，明天清晨北台灣、宜蘭只有14至15度，入夜後將會跌破15度，空曠地區只有12至13度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
掌握三大保暖區域「肚臍、頭頸、腳底」

冷氣團持續向南擴散，全台體感溫度一路下滑，王大元中醫師提醒溫度劇烈變化的時候，血管會跟著收縮，容易引發胸悶、心血管不適，因此在這波降溫期間，保暖相當重要。王大元醫師建議，最有效的暖身方式不是把衣服穿得越厚越好，而是掌握三大保暖區域「肚臍、頭頸、腳底」，可以戴毛帽、圍巾、手套、圍脖、耳罩、高領毛衣與長襪，減少熱能散失。

睡前泡腳也能抵禦低溫

睡前泡腳也是抵禦低溫的好方式，建議使用37至42度的熱水浸泡雙腳，並可加入迷迭香、陳花椒、桂枝、艾葉、老薑等藥材放鬆筋骨、提升循環。不過，若有開放性傷口、糖尿病或皮膚炎等慢性疾病者，因感覺較遲鈍，要避免水溫過高，以免燙傷。此外，也可利用吹風機、暖暖包、熱敷袋或紅外線儀熱敷後頸的大椎穴、腳底湧泉穴與腹部丹田穴，促進周邊血流，改善手腳冰冷的困擾。

想透過飲食提升體溫，辛香料、溫補食材是最佳選擇。像是牛肉、排骨、羊肉能補養氣血；花椒、麻油、蔥白、洋蔥、黑糖、老薑、咖喱等食材則能溫暖身體、促進循環，可以來點藥燉排骨、羊肉爐或燒酒雞，暖心又暖胃，是最能抵擋濕冷的選擇。

資料來源：中央氣象署王大元中醫師

▲用「桂枝、雞血藤、艾葉、乾薑」等4種中藥材，加水滾沸約10分鐘後，混水稀釋成泡腳水，有助於提高免疫力、新陳代謝與助眠。（圖／記者林志怡攝，2023.12.22）
▲中醫師建議，天冷時可以泡泡腳，有助於提高免疫力、新陳代謝與助眠。（圖／NOWnews資料照片）

相關新聞

天氣冷汽車要暖車嗎？Toyota揭正解　超多人做錯：傷引擎又不環保

天氣預報／北台灣整天不到20度！今3地區有大雨　明更冷跌破15度

天氣／冷空氣殺到！「急凍12度時段、全台雨勢、回暖時間」一次看

天氣／冷空氣南下全台急凍！周二起「跌破15度」　大雨狂灌北台灣