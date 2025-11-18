中央氣象署指出強烈冷空氣自11月19日起正式進入最強時段，預報員黃恩鴻提醒，明天北台灣與宜蘭清晨溫度僅14度，空曠地區最低僅12至13度。隨著水氣減少，明天北部降雨趨緩，但體感濕冷依舊明顯；預計週末11月22日至11月23日短暫回溫，下週一11月24日再有東北季風增強，全台氣溫又將出現新一輪波動。面對冷空氣報到，王大元中醫師提醒要避免血管劇烈收縮，身體「肚臍、頭頸和腳底」三處保暖，就能確實讓身體暖起來。
掌握三大保暖區域「肚臍、頭頸、腳底」
冷氣團持續向南擴散，全台體感溫度一路下滑，王大元中醫師提醒溫度劇烈變化的時候，血管會跟著收縮，容易引發胸悶、心血管不適，因此在這波降溫期間，保暖相當重要。王大元醫師建議，最有效的暖身方式不是把衣服穿得越厚越好，而是掌握三大保暖區域「肚臍、頭頸、腳底」，可以戴毛帽、圍巾、手套、圍脖、耳罩、高領毛衣與長襪，減少熱能散失。
睡前泡腳也能抵禦低溫
睡前泡腳也是抵禦低溫的好方式，建議使用37至42度的熱水浸泡雙腳，並可加入迷迭香、陳花椒、桂枝、艾葉、老薑等藥材放鬆筋骨、提升循環。不過，若有開放性傷口、糖尿病或皮膚炎等慢性疾病者，因感覺較遲鈍，要避免水溫過高，以免燙傷。此外，也可利用吹風機、暖暖包、熱敷袋或紅外線儀熱敷後頸的大椎穴、腳底湧泉穴與腹部丹田穴，促進周邊血流，改善手腳冰冷的困擾。
想透過飲食提升體溫，辛香料、溫補食材是最佳選擇。像是牛肉、排骨、羊肉能補養氣血；花椒、麻油、蔥白、洋蔥、黑糖、老薑、咖喱等食材則能溫暖身體、促進循環，可以來點藥燉排骨、羊肉爐或燒酒雞，暖心又暖胃，是最能抵擋濕冷的選擇。
資料來源：中央氣象署、王大元中醫師
