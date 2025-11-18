我是廣告 請繼續往下閱讀

時常評論時事的胸腔科醫師蘇一峰，昨天(17日)自爆臉書突然被停權，未收到任何通知，僅顯示需於30天內補充資料，否則將永久停用且不得申訴，蘇一峰還喊「國家黑手伸進來」!網紅四叉貓對於這樣的說法不以為然，嗆蘇一峰「菜比巴」!蘇一峰接受《中天新聞網》採訪，沒有任何理由，臉書帳號莫名其妙被停權，「真的太黑了！感覺是國家黑手伸進來，晚上八點突然就被停權，也沒給我任何原因，沒寄信告訴我原因。」四叉貓回嗆，「第一次被刪是不是？我的粉絲團最近半年就被『永久刪除』快20次了昨天才又復活一次，那我是整天都被黑手伸來伸去是不是？」帳號被停權，網紅四叉貓很有經驗，用過來人身分解釋原因，「明明就只是粉絲團的文章被反對方大量檢舉，這個不管你是哪個陣營，任何一邊都有可能遇到，如果是臉書系統誤判，申訴過幾天就有機會復活」甚至提出解法「但如果無法恢復再開一個就好啦，我這兩天還多開兩個備用呢。」蘇一峰帳號被關，扯出國家伸黑手，網友也在四叉貓貼文留言，「這一點他就要請教你了，因為你比較有經驗啊！」、「菜比巴，學長講話要聽啊」、「反正都是民進黨的錯啦」