「2025 總統盃全民運動賽事—街舞大賽」決賽於16日在台北凱達格蘭大道盛大登場，上千名舞者齊聚總統府前，引爆台灣街舞史上最大規模競技場面。此賽事象徵街舞文化正式踏上國家舞台，也展現全民運動推動街舞多元化與制度化的決心。IP LOCKERS於激烈競爭中強勢奪下 Battle 組全國冠軍，再度引發討論熱潮，成為現場最受矚目的亮點。該屆最受矚目的焦點隊伍，莫過於近年人氣急升的 IP LOCKERS。該團體甫於《SPLUS 巔峰舞者》獲得冠軍，緊接著在總統盃街舞大賽展現近乎教科書級的鎖舞技巧、隊形運用與舞台爆發力，再度奪冠。決賽舞台以高難度動作與節奏掌控引爆現場聲量，觀眾吼叫直衝凱道前端，形成近似大型粉絲見面會的盛況。多位舞蹈界人士指出，IP LOCKERS的舞風兼具技巧性、娛樂性與舞台領導氣場，在眾多優秀舞者中脫穎而出，順利坐上首屆總統盃 Battle 組王座。部分評論亦認為，IP LOCKERS連續兩場重大賽事奪冠，象徵台灣鎖舞在國際潮流下持續深化，也為新一代舞者立下高標準。團長囂張更感性發言：「回想到以前，只要是跳街舞的小孩,總是會被貼上『好像不太好』的印象，到現在街舞被政府推動為全民運動項目真的要感謝很多人。」他特別謝謝台灣早期的前輩們把這個文化傳承給大家，也謝謝讓這一切得以發生的長官與前輩們，並在舞台上教長官一起跳鎖舞。該次賽事由運動部主辦，規模前所未有，成功把街舞帶入台灣最高象徵性的地標。賴清德總統到場致詞時表示，街舞是「自由的語言」，更是青年創意、文化能量與運動精神的集合體，期盼透過總統盃打造更健全的街舞發展環境。運動部李洋部長則補充，從巴黎奧運中台灣霹靂舞選手的出色表現，到此次賽事站上總統府前，都象徵官方對街舞文化的支持已逐步制度化。部長並指出，未來將持續推動街舞與全民運動結合，讓街舞不僅是舞台藝術，也是全民參與的動態生活文化。此次評審陣容備受舞蹈圈高度關注，被形容為「台灣街舞史上最高規格評審團」——包括韓國《街頭女戰士》代表 Honey J、ReiNa、Redlic；歐洲冠軍 Spider；韓國世界級霹靂舞冠軍 B-girl YELL；以及台灣資深代表剛一、囂張、Chrissy哈妹、Akuma Diva百川。此組合不僅涵蓋不同舞種，也具國際賽事與影視舞台經驗，讓參賽者能在專業度極高的審查下接受真正全面的評分。多位教練表示，能於如此高規格評審團前舞動，對舞者而言本身就是一項榮耀。今年另一大亮點來自輪椅舞團「輪舞浪潮」。該隊伍挑戰 all style 排舞，並成功晉級，以身體控制、輪椅律動與節奏融合展現驚人張力，震撼現場。許多觀眾在表演後起立鼓掌，場面感動而震撼。教育界人士指出，輪舞浪潮的演出不僅展現街舞跨越身體限制的包容性，也象徵街舞精神的核心——只要心中有節奏，每個人都能在舞台上找到位置。首屆賽事參賽數量創紀錄，從兒童、青少年到成人組別，涵蓋排舞、Battle、霹靂舞三大類型，展現台灣街舞文化的扎根程度。EX-KIDS／HRC BEAST KIDS／nonstop／動動手動動腳／VOSSI／Breaking bad crewSnappy Two／當心兒童A／YA CK／Purify the Mind／Championhood／IP LOCKERSGUGU GAGA／山丘鬼殺隊／The Hans／Hiraeth Bboy／TC NEW BLOOD／CITY4 INSTRUMENT多位舞蹈學者指出，台灣街舞已呈現跨年齡、跨族群、跨區域擴張，顯示街舞文化正由少數圈層走向全民普及。首屆總統盃街舞大賽以空前規模在台灣政治象徵地標舉行，象徵街舞文化正式躍升國家級舞台。觀察人士分析，此賽事有助提升街舞在體育、文化與教育領域的正當性，並能成為台灣街舞國際化的重要推進力量。隨著官方逐步推動街舞制度化，台灣街舞有望在國際賽場獲得更多能見度，帶動更多專業舞者踏入職涯舞台。