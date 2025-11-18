我是廣告 請繼續往下閱讀

台北醫學大學教授黃彥華與其任教於台大的丈夫林泰元，日前遭台北地檢署依背信、洩漏工商秘密起訴，指稱兩人將北醫的再生醫學計畫成果轉移至美國公司。對此，黃彥華與林泰元今（18）日透過律師發表聲明，表示北檢的起訴內容受到北醫校方資訊影響，部分內容呈現「解讀拼湊、連結不足」的情況，將會在司法程序中進行釐清，捍衛自身權益。黃彥華與林泰元的律師表示，本案起因源於商業人士之間的糾紛，兩人投入研究目的在於協助生技產業，卻在後續過程中被牽連捲入司法程序。聲明中並指出，北醫在接獲檢舉後的處理流程存在爭議。校方未依內部程序提供陳述機會釐清事實，而是在檢舉人要求下委請律師提起刑事告訴，使事件進入司法途徑。聲明稿進一步表示，因北醫校方的資訊提供方向，使得檢方在偵查過程中對部分產學合作內容與生技專業領域產生誤解。例如，檢方將「非本計畫經費產出的成果」視為北醫再生醫學計畫成果；也將「臺大與廠商的產學合作成果」誤列為北醫專案成果的一部分。林泰元說明，技轉專利早期已依台大技轉中心程序合法申請，技轉合約亦經台大與北醫協商分配後簽署，後續技轉金北醫也有收取，「因此相關程序皆有依規定辦理」。有媒體報導指出，北檢起訴內容指稱黃、林兩人將北醫細胞計畫成果轉交美國技轉公司申請 IND（新藥臨床試驗）。對此林泰元表示，相關再生醫學計畫使用的細胞屬研究用途，不具臨床試驗所需的試劑規格與檢驗證明；而技轉公司申請的是與新製程、符合臨床規範的新細胞產品，且適用疾病模式與再生醫學計畫不同，因此認為不構成侵害北醫利益。針對媒體報導檢方指稱兩人「獲取暴利」部分，聲明也進行澄清。黃、林兩人是「以十萬元小額投資取得 VitaSpring 股份」，其後因公司股權分割導致持股數量提高，且已以原價賣回，不符合外界所稱「取得高額股票利益」的說法。黃彥華與林泰元最後表示，再生醫學計畫、產學合作、智財與細胞製程等內容本身相當複雜，一般人不易理解。他們相信本案因資訊傳達不一致而導致檢方起訴方向出現誤解，未來在法院審理中將由專家協助釐清，期盼還原事實、恢復清白。