基隆轉運站於113年啟用後現有國光客運臨時站已無使用需求，因此市府規劃將國光客運臨時站拆除後之空地設置過渡性之臨停接送區、計程車排班區等交通接駁設施，提供民眾現階段進出轉運站更加安全與便利，並待本府都市發展處刻正辦理之港西街國光客運站空間改善工程設計完妥並由工務處發包施作後之永久性設施銜接。工務處養護工程科長廖俊育表示，本案位於基隆港西岸門面，為積極整合港區介面區塊，透過都發處市港再生標竿計畫的整體規劃，未來港西街國光客運站空間改善工程將由工務處打造國門港口門戶意象，串接既有海洋廣場、西二三旅運設施、基隆轉運站及基隆火車站，營造未來郵輪、鐵道、國道客運及市公車的基隆交通樞紐中心場域，以確保友善人行動線之延續性，並營造親水及視覺通透水岸廊帶環境，以提供市民更加優質休憩空間。廖俊育進一步說明，港西街國光客運站空間改善工程尚未實現之前，市府團隊為持續提供民眾現階段使用便利及通行安全，業由本府籌編600萬元工程預算，由工務處辦理施作國光客運站前廣場臨時性舖面，目前已規劃完成，唯廣場鋪面顏色初步擬定三色搭配，最後配色將透過景觀顧問考量本市特色及港區周遭整體環境一併評估，近期將辦理施工，工期約為2個月，完工後將為市民打造更安全、順暢的階段性步行及接駁等候環境。