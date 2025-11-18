我是廣告 請繼續往下閱讀

▲本次第三部曲則由六合里潘德發里長主動提出建議，經市府工務處、交通處、區公所、地方民代及長樂國小代表聯合會勘，決議增設基隆客運旁及樂利三街263巷人行空間。（圖／基隆市政府提供）

為落實行人友善城市政策，基隆市政府工務處持續盤點人口密集且缺乏完善人行空間之路段，並擴及至社區巷弄。本次在國家新城社區推動的步道改善工程，係由工務處結合安樂區公所、交通處與教育處，共同擘劃「人行環境改善四部曲」，其中第三部曲──樂利三街基隆客運旁及樂利三街263巷之通勤、通學步道工程已於日前順利完成。工務處簡翊哲處長指出，國家新城生活圈人口近八千人，惟通往公車站的動線長期缺乏人行空間，學童與長者常被迫行走於車道，形成用路危機。自112年起，安樂區公所即陸續協調於社區五大路口增設綠底行穿線，並遷移遮蔽視線之電桿，初步改善人行動線。113年間，區公所續推第二階段工程，打通樂利三街150號至136號間人行道，提升通行連續性。本次第三部曲則由六合里潘德發里長主動提出建議，經市府工務處、交通處、區公所、地方民代及長樂國小代表聯合會勘，決議增設基隆客運旁及樂利三街263巷人行空間。現地面臨諸多挑戰，如路邊停車需求、電信箱阻礙、家用冷氣外突、水溝蓋不平等問題，所幸在各方通力合作下逐一克服。工程最終於114年5月前完成實體與標線型人行道建置，並同步刨鋪路面、排除障礙物，營造平整、安全、舒適的通行環境。工務處表示，該案成功推動仰賴當地里長、民意代表、在地居民、市府各局處及管線單位的協同合作，展現跨部門共識與居民參與的典範，共同實踐「還路於民、以人為本」的交通願景。長樂國小林維彬校長亦感謝表示：「這三階段工程不僅確實提升學生上下學安全，也讓家長更安心，全體師生衷心感謝市府重視學生安全，真正落實行人友善的理想。」本階段工程完成後，包括學校代表、里長與安樂區全數議員們均高度肯定成果，認為此次改善徹底解決過去因路側停車阻礙人行動線、學童與車輛混行的問題。下階段，工務處也將研議把國家新城牌樓與公車候車亭重新整頓，讓出更佳的通行空間急視野，徹底打造國家新城新門面，創造更安全、更友善的生活環境。