我是廣告 請繼續往下閱讀

▲譏高市早苗像「車力巨人」惹眾怒！女模遭起底是國民黨員。（圖／翻攝自Instagram @akina_li）

日本新任首相高市早苗，日前提出台灣有事論，引起國際關注，也在網路掀起討論！女模黎子渝在社群媒體，截圖高市早苗的新聞畫面，嘲諷她跟車力巨人長很像，此番批評外貌的言論，遭到網友集體撻伐，黎子渝也被起底，不僅是資深國民黨員，還是前黨主席洪秀柱的乾女兒。個人社群有2.1萬粉絲的黎子渝，日前在Threads發布高市早苗的照片，把動漫《進擊的巨人》其中一個角色「車力巨人」的照片，兩張放在一起對比，並留言寫下「她真的跟進擊的巨人那個好像！你說她是不是也愛嘴秋？」言論一出立刻遭網友嗆「他優秀到你只剩攻擊長相了，你這美顏開300%是有什麼資格講人家」、「你不講別的，偏偏要扯外貌，結果被挖出來本尊的照片長那樣不尷尬嗎？」、「只能攻擊人家長相，是有多沒料」。針對國際政治人物批評外貌的言論，讓她在網路被炎上，網友不滿留言狂罵，黎子渝的身分也遭挖出，不但是國民黨中央委員、資深黨代表，曾經當過新竹市黨代表，因仰慕洪秀柱而加入國民黨，洪秀柱還讓她當乾女兒。