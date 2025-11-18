我是廣告 請繼續往下閱讀

全球詐騙犯濫，對此新加坡月前修法三讀通過，加重詐騙刑罰可施鞭刑，最重祭出鞭24下重懲，過去朝野討論台灣是否鞭刑詐騙犯，嚇阻犯罪。對此國民黨立委翁曉玲本週輪值擔任立院司法法制委員會召委，將在明日安排相關部會針對「參考新加坡打詐鞭刑入法之可行性評估」進行專報。藍綠過去針對是否研議鞭刑入法爭論，對此民進黨主張若台灣納入鞭刑，人權評價將回走回頭路，直呼不可行，反觀國民黨認為新加坡可以為何台灣不行，支持鞭刑；民眾黨立委林國成則疾呼亂世應用重典對付。對此翁曉玲本週輪值司法法制委員會召委，明日將邀情司法院、法務部、調查局長、行政院打擊詐欺指揮中心、內政部警政署長、數發部、國家通訊傳播委員會、經濟部、金融監督管理委員會、個人資料保護委員會籌備處等就「太子集團涉詐案、跨部會防詐及打詐成效，以及參考新加坡打詐鞭刑入法之可行性評估」進行專題報告，並備質詢。