我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳意涵主演《陽光女子合唱團》，和一堆女星合作，表示彼此不會比較。（圖／金馬執委會提供）

▲安心亞也是《陽光女子合唱團》主角群的一員。（圖／金馬執委會提供）

▲孫淑媚（左起）、編劇呂安弦（左起）、翁倩玉、導演林孝謙、安心亞、陳意涵、鍾欣凌，一起出席《陽光女子合唱團》在金馬影展的首映活動。（圖／金馬執委會提供）

旅日巨星翁倩玉闊別47年再度回台演出的電影《陽光女子合唱團》，今（18）日在金馬影展首映。她自嘲這麼多年來「不知道在忙什麼」？自從去年開始決定多回故鄉活動，因此才在台北演唱會的空檔，和該片導演林孝謙洽談，敲定了這次合作。至於將近半世紀，在台拍片有什麼不同？她笑道：「今嘛攏要講台語。」翁倩玉在台灣出生、3歲時就已經在日本生活，曾經提過媽媽為了訓練她不忘本，她用日語溝通會當作沒聽見，除非說台語或國語才會有回應，她笑道：「導演拍著拍著就問，可以講台語嗎？我就說，當然可以啊。」有趣的是，大夥兒覺得她的台語比國語標準。林孝謙坦言，《陽光女子合唱團》最難敲定的角色就是翁倩玉飾演的奶奶，以及女主角陳意涵。之前考慮過非常多人選，後來有意找翁倩玉時，為了怕她體力難負荷，還特別去看她在台北國際會議中心的演唱會，確定她能夠唱兩個多小時都沒問題，才決定就是她。翁倩玉表示，和陳意涵、安心亞、鍾欣凌、孫淑媚等合作，吸收到她們的年輕energy（活力）。之前翁倩玉提到有多久沒在台灣拍戲，記成48年，後來發現新聞稿說的是47年，自嘲：「把自己講得越來越老。」她對於陳意涵等人自我解嘲稱唱歌、跳舞都不算太好，則是給予熱情鼓勵，一直稱讚她們做得很不錯。陳意涵則發出妙語：「我覺得導演可能在觀察我的人生，想著失戀就找我拍《比悲傷更悲傷的故事》，當我對歌唱跳舞稍微有興趣，就找我演這個，都在perfect的時間點。」《陽光女子合唱團》網羅一堆知名女星，會不會在片場互別苗頭？陳意涵爽快答道：「完全不可能。」她與鍾欣凌互指對方「最瘋」，大家好到連在拍戲時，都一起去上洗手間，跟中學女生差不多，由於手機被收走，彼此互相亂聊，最後竟變成「團購團」，下戲之餘不忘相揪血拚，在陳庭妮的勸敗下，每個人都去買「環保又方便」的電子書，陳意涵笑道：「我們一共賣了7本。」鍾欣凌認為片中大家的默契是演不來的，真的是戲外感情很好，宛如女生宿舍。陳意涵大聲說道：「已經很久沒有殺青的時候這麼想哭。」鍾欣凌卻接口：「剛殺青時有點失落，覺得身旁怎麼都沒聲音，過一陣子後就還好。」跨年演出的性感女王安心亞，在《陽光女子合唱團》也有舞蹈表現，自稱本來不求跳太好，只要被注意到即可，陳意涵心有戚戚焉：「我也是本來覺得我不要唱太好，雖然演音痴，可是要會游泳的才能演好旱鴨子，像我對唱歌略懂，就更適合演音痴。」他們拍片過程中還吃到了阿Ken的「GooDonut」，鍾欣凌直呼「很懂規矩」，安心亞連忙澄清：「沒用特權，是陳庭妮她們排隊買的啦。」《陽光女子合唱團》預計12月31起全台上映。