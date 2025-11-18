我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨政府明年恐將面臨重大選前攻防？資深媒體人周玉蔻近日在社群發文，點名2026地方大選前夕，「普發現金」可能再次成為全民最關注的政治議題，更警告賴清德政府務必提前準備，以免被在野黨搶先占得話題主導權。周玉蔻以「今年1萬、明年1萬6？」為題指出，若明年稅收超徵上看6000億元，地方縣市長候選人將被連環追問「行政院是否應該比照2024年普發1萬元，再度發放每人1萬2千元甚至1萬6千元？」她直言「動作通常慢好幾拍的賴清德當局，最好先做好準備、取得共識，免得又被在野黨搶下先機，像大罷免前的1萬元一樣，讓反罷免大成功。」周玉蔻補充，這項議題極可能在選前被放大操作，呼籲綠營應及早佈局，「早早提醒，民進黨候選人快快準備，不要到時候被打得措手不及。」該話題掀起熱議，不少網友留言表示「藍白佔了便宜，明年故技重施？」、「意思是發錢買票對台灣人很有效，可悲的台灣人」、「完全進退失據的賴政府」、「其實台灣負債比例不高，再發一次也無妨，保住政權更重要」。2026是否再次重演普發現金，恐成為選戰輸贏關鍵！