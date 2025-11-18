行動電源意外頻傳，科技YouTuber Tim哥提醒，如果充電設備有異常發熱、有融化的跡象等就應該要更換了，此外，有摔過、使用年限過久也都建議可以更換會比較安心。雙全國際獨家代理的PHILIPS行動電源，近期推出FunCube 3.0放心充系列，直營門市雙全生活館同步推出行動電源舊換新，消費者不限品牌與持有時間，只要憑照片到門市就能用7.5折換購新款行動電源。
行動電源五狀況就該更換
行動電源不是有就好，如果有摔過、使用年限過長都應該考慮更換，此外Tim哥提醒，如果充電設備有以下5個狀況就要多留意了：包含行動電源異常發熱、充電器或是充電線有明顯融化的跡象、充電時會有像是塑膠融化的氣味、充電設備上有黑色燒焦痕跡，甚至是每次充電溫度都會異常變高，都已經顯示充電器設備已經有損壞的跡象了。
行動電源舊換新7.5折
如果正好需要更換行動電源，雙全國際獨家代理的PHILIPS行動電源，最近推出FunCube 3.0放心充系列，一共有5款多合一行動電源加1款充電線，包括：延續一、二代靈魂的45W多合一磁吸行動電源，容量15,000mAh，自帶type-C線提供最高45W充電功率，多合一磁吸行動電源售價3090元；22.5W伸縮線多合一行動電源則自帶可伸縮，售價2490元；65W自帶線行動電源專為筆電充電所設計，售3090元；通勤族愛用的mini透明款行動電源，售價1119元等品項。
雙全生活館百貨直營門市同步行動電源舊換新活動，消費者只要憑手機內的行動電源照片，不分品牌與不限持有年限供店員確認，並且與門市手拿牌合照於指定貼文留言，就可現場享有雙全生活館行動電源全系列7.5折優惠。
資料來源：雙全國際、3cTim哥生活日常
