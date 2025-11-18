我是廣告 請繼續往下閱讀

日本首相高市早苗言「台灣有事論」，讓中國快氣炸，並展開一系列制裁動作，引發日本、中國、台灣三地民眾討論。對此，桃園市議員詹江村今天(18日)在臉書發文開嗆，直言「台灣有事關你日本X事？」質疑日本此時高調談台海議題，恐讓情勢更加敏感。詹江村指出，川普重返白宮後，美中在貿易與科技議題上的交鋒更為複雜，而中國已不是「川普1.0」時期的中國。他強調如今的美中，外界也看見川普「多次轉彎」，但日本此時卻選擇在台海問題上高調發聲。詹江村重批，高市早苗的國會發言，引發中國大陸的嚴正抗議，日本最後會「從從容容、遊刃有餘」，還是「匆匆忙忙、連滾帶爬」撤退，仍有待觀察。還進一步嘲諷，日本口口聲聲「台灣有事日本有事」，但真正情況恐怕是「台灣有事關你日本Ｘ事」。支持者留言表示「尷尬的是，日本有事，不關台灣的事」、「高市早苗是冥近黨嗎？」、「日本的發言，感覺好像把台灣當藩屬國？」。隨著川普上任、美中較量升溫，日本的安全戰略與角色是否將因此調整，也成為外界持續關注焦點。