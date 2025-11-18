我是廣告 請繼續往下閱讀

各黨積極備戰2026地方選舉，國民黨立委羅智強的愛將、國會辦公室主任何元楷，今天(18日)宣布將投入新北市「汐止、金山、萬里」議員選戰，同時今天也是他的生日，並許下生日願望「期許自己能當選議員」，羅智強、李彥秀也到場幫何元楷慶生，表態力挺。羅智強回顧，何元楷是他在擔任國民黨革實院院長時所栽培的青年幹部，2022年桃園市長選舉期間，擔任張善政競選團隊發言人，表現優異。選後何元楷進入台北市政府服務。羅智強說，今年初民進黨推動罷免案人力緊繃，他致電何元楷，對方沒猶豫就請辭返隊，充分展現情義與承擔。羅智強表示，何元楷曾在北市府與立院任職，具備國政、市政與選戰經驗，目前擔任其國會辦公室主任。一路相處讓他深刻感受到何元楷的熱忱、勤勞與認真，是少見既有執行力，又具情義的青年政治工作者。此外，同黨立委李彥秀也力挺，指出何元楷從台北到新北，很多跨議題的溝通協調，以他過去在台北市府服務的經驗，相信他都可以扮演一個最好的居中協調角色。何元楷也在臉書表示，今天是他30歲生日，宣布參選新北市議員（汐止、金山、萬里）。何元楷強調，自己是土生土長的汐止人，也希望留在家鄉，為汐金萬鄉親服務，並爭取更多建設和福利。