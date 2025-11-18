我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中國南寧地鐵11日有男子在站台當眾大便 ，離譜行徑引發網友熱議、打卡。（圖／翻攝自微博）

中國地鐵近來接連爆出乘客有離譜脫序行為，先是有男子在月臺公然大便，近日又有一名男子在車廂當眾脫褲「打手槍」，不僅在場乘客嚇壞，相關影片也在網路上瘋傳。綜合中國媒體報導，事發在15日晚間許，南寧地鐵的車廂上有一名年輕男子，將褲子脫到小腿、內褲脫到大腿，生殖器完全外露，一手拿著手機、一手撫摸生殖器當眾自慰。當時車廂上還有許多乘客，不少男女乘客都被男子的奇異行徑嚇到四散奔逃、不敢直視，急忙離開現場，但男子完全投入在「DIY」，絲毫不管其他乘客。地鐵人員和警方接獲報案後到場，男子還整個人攤在座位上耍賴。地鐵工作人員表示，站務人員有上前勸阻，後續移交給地鐵警方處理。不少網友看到後傻眼說：「牙籤有啥好露的」、「可以去廁所做，這樣影響確實不好」、「最近壓力這麼大嗎？」、「為了佔座也是豁出去了」、「南寧地鐵最近怪事真多」、「建議南寧地鐵請幾個法師來作法，最近有點邪門」、「還以為是之前那個拉屎哥，沒想到又冒出新人露鳥弟」。而網友提到的「拉屎哥」是指本月11日一名男子，在南寧地鐵的一處站台，眾目睽睽之下，神情自若的走到月臺一處角落，脫下褲子、就地蹲下當眾排放出排泄物，隨後就把褲子穿上，沒有擦屁股也沒清理穢物就瀟灑離開，整個「犯案過程」僅約半分鐘。這段畫面同樣也在社群媒體上引發熱議，更離譜的是，這個「排泄物遺址」竟成為打卡熱點，不少人跑到案發現場重現名場面，地鐵官方也搬來好幾塊海報、看板遮住案發景點。網友也直呼，「這也能成為打卡景點？我的天！」「只有中國人能超越中國人！」「排泄的那位，應該是領導，連排泄都很有氣勢」。