▲公視人生劇展《晚安，瑪卡龍》記者會（左起）導演黃鈺婷、演員舒偉傑、許乃涵、趙妮綺、許莉廷、林毓家、呂慕堯、導演王傳宗、製作人許菀倩。（圖／公視提供）

▲謝佳見（右）與黃詩棋在《解碼》中有親蜜互動。（圖／公視提供）

▲趙妮綺在劇中大犧牲，不僅吐綠色嘔吐液，還撲咬男演員。（圖／公視提供）

公視人生劇展《晚安，瑪卡龍》將在23日晚間10點首播，劇組今（18）日舉辦媒體茶敘，敘述該作品以「校園賣藥黑市」為主題，還加入魔神仔傳說、Y2K 美學、電子音樂等潮流元素，讓青春故事看起來既可愛又危險。金鐘獎最具潛力新人許莉廷、金穗獎影帝林毓家攜手許乃涵、舒偉傑、趙妮綺、呂慕堯共同亮相，其中趙妮綺分享自己赴韓求學時，差點成為車銀優師妹，返台簽進張鈞甯公司 堅定表示想當演員。母女線是該劇中最大哭點，許莉廷分享最難忘的一幕，是從「天堂掉到地獄」的情緒，僅短短15秒要從平靜到崩潰，讓她拍到整個人發抖。對此許乃涵則表示，那場戲哭聲逼真到鄰居差點報警，以為發生什麼事。拍完後她躺在地上甚至湧起罪惡感：「怎麼會有媽媽把女兒丟成這樣」，收工後忍不住抱緊莉廷。該故事描述迷戀超自然的藥局小開楊斯洰（林毓家），與問題少女姜月（許莉廷），意外有利益合作，一路打怪成長。林毓家自嘲是「超級I人」，開拍前跟許莉廷幾乎只會點頭，兩人曾在飲水機前安靜到尷尬，後來是靠排戲才熟起來，互相打鬧的默契完全複製到戲裡。導演更設計將「土地公廟」改造成藥物交易所，用QR Code秘密買賣，黑市設定相當有創意。林毓家這次演「校園怪咖」楊斯洰，他笑稱角色其實不是怪，只是太酷、太有自己的世界觀，表示自己為了拍戲增胖到65公斤，飾演校花「田田」的趙妮綺則是因為禮堂的「集體中邪」場景大犧牲，吐綠色嘔吐液、撲咬男演員樣樣來，她回想自己國小曾因替特教生發聲，因此被霸凌超過半年，像被關廁所、抽屜放蟑螂、被籃球砸等，直到爸媽找教育局才改善。25歲的新生代演員趙妮綺其實差點就成為「車銀優的同門師妹」，她大學赴南韓漢陽大學念戲劇系時，曾前往車銀優所屬的經紀公司 Fantagio 洽談發展，當時甚至被建議朝女團方向準備。不過趙妮綺坦言，自己短時間內要練唱跳並不容易，加上始終想走演員之路，最後在家人思念與職涯規劃間做出選擇返台，並順利簽進張鈞甯創立的「甯聚力」，正式展開演藝之路。《晚安，瑪卡龍》由黃鈺婷首次執導長片，搭配經驗豐富的王傳宗共同掌鏡，兩人認為最困難的一幕，是禮堂「學生集體中邪」現場人多、戲多、技術複雜，讓他們壓力爆棚。黃鈺婷也解釋劇名概念來源魔神仔瑪卡龍象徵「外表甜、吃太多會出事」的危險誘惑，如同劇中藥物議題，劇組希望透過青春外衣包著毒品濫用、家庭失衡、校園霸凌議題，讓觀眾反思：「我是不是某個瞬間選擇視而不見」，《晚安，瑪卡龍》11/23 在公視與公視+正式登場。