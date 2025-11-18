我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨中常委何鷹鷺，日前穿有毛澤東頭像的衣服，拍抖音談論促統言論，國民黨考紀會今晚發布新聞稿表示，予以何鷹鷺停止黨職處分，並強調黨紀沒有模糊空間。對此何鷹鷺不服氣，認為又沒有喊「武統」，明天（19日）將親自前往黨中央說明。何鷹鷺在抖音開設帳號，內容涉及推崇中共領導人，宣揚「祖國懷抱」、「早日統一」，此番言論引發外界撻伐！國民黨考紀會火速開鍘，依黨員違反黨紀處分規程第15條之規定，予以何鷹鷺停止黨職處分。何鷹鷺喊冤：「我也沒有說要武統啊，要打仗啊、要打我們啊、因為我現在也是中華民國合法公民啊，為什麼會希望打對不對，我希望和平啊對不對。」中常委職務遭到黨中央撤銷，何鷹鷺質疑根本程序錯誤，「我是中常委，如果違反黨紀，應該是要提到會上，通過了以後才能到考績會去，這個他就做錯啦，步驟就是錯的，只發新聞稿這動作是不對的」她強調，「我是中常會我是中常委，是一級決策中心 那應該由中常會上提出通過了才能對我處分。」