獨家／捲入國票霸凌案　陳冠如親自還原董事會決策過程

我是廣告 請繼續往下閱讀

淪為霸凌案對象 陳冠如還原決策過程

▲陳冠如重申，耐斯集團與旺旺集團在經營理念上確實有所不合，但卻變成用媒體來報導負面訊息，甚至捏造狀況，許多不知情媒體也是去轉載相關報導，「如果你去網路上打我的名字，可能一半好一半不好，不好的部分，就是因為這個原因！」（圖／記者朱永強攝影）

籲金管會重視「媒金分離」 陳冠如：是否究責人士再評估

耐斯集團第二代、國票金控董事兼國票證券副董事長的陳冠如，近期因為捲入一宗職場霸凌案，更是頻頻遭到特定媒體攻擊，讓他不勝其擾。今（18）日接受《NOWNEWS》專訪，無奈地表達上述言論。國票金控長期由人旺股份有限公司（旺旺蔡家）、耐斯集團（耐斯陳家）等兩大民股，以及公股行庫三分天下。兩大民股蔡家與陳家長年爭鋒相對，再加上公股有意增加持股，也讓明年中旬的國票金控董監事改選戰提前開打。陳冠如今年6月被公司認定「職場不法侵害成立」，但近期該案經由審計委員會外部獨立調查，認為職場侵害不成立，但他仍持續受到特定媒體攻擊，「我提到這一切都是捏造出來的」，讓他決心把整個過程說清楚。他說明，耐斯集團20幾年來持有國票金控股票，從來沒有出售過，屬於「元老級股東」，而國票金控從前身國際票券轉型，官股持股比率約2成，中間曾經降至1成以下，但近期轉朝增加持股回到約20%的方向前進；耐斯集團立場也是支持官股，認為這點會在明年改選更加明朗化。對於為什麼國票金控董監事改選提前開打，會讓自己變成媒體攻擊對象？陳冠如也解釋整起事件的來龍去脈。事前起因是，前國票證券顧問陳帝生，過去擔任過主責承銷業務的副總經理，後來轉為顧問，卻仍舊從事副總經理事項。陳冠如多次在董事會提出垂詢，證券交易所及金管會認定陳帝生是，金管會證期局甚至在今年4月開出一張「違反證券管理法令處分案」，因內控缺失罰鍰30萬元，董事長、總經理、總稽核、法遵長面臨懲處。身為國票證券副董事長，陳冠如履行職責，監督董事會人員表現有沒有維護到整個公司股東權益、符合公司治理，因使要求追究相關高層適法性，卻也意外演變成後續的涉及職場霸凌報復性行為。今年5月，陳冠如遭到稽核室同仁W申訴涉及職場霸凌，公司依規定成立調查小組，1個多月後評議結果出爐，認定陳冠如「職場不法侵害成立」。人旺蔡家一派，則以陳冠如涉及霸凌為由召開說明會，在國票證董事會提出解職案，陳冠如8月15日在2家報紙刊登半版廣告，拒絕出席不公不義、違反公司治理的董事會，而當時整體官股代表未出席，最終導致流會。而在9月審計委員會，該案又出現翻轉，公司所公布的職場霸凌報告遭到董事質疑公正性，最後以二比一通過重啟調查，讓陳冠如上演「逆轉勝」。上週五（14日），國票證券董事會前先召開審計委員會，其中討論職場不法侵害案件獨立調查，最終結果認為職場不法侵害不成立，陳冠如笑說，「就是還我一個清白！」當中有一位獨立董事反對該結果，依照規定，只要審計委員會有獨董反對，就必須要發布重大訊息。巧合的是，該獨董就是在今年5月提出陳冠如解任案，隨後組成6人小組的重要角色。最終在董事會上，因為董事出席人數不足，審計委員會反對案件不成立，事已至此，陳冠如職場霸凌案可說是已經落幕。他總結，整起事件的爭點就在於「副董事長有沒有針對員工有逾越職場工作內容」，實際上經獨立調查發現沒有這件事，卻因為明年董監事要改選，巧妙用公司資源、勞動部指引，藉由職場霸凌無法對外公開調查內容形成黑箱，再以捏造不實的會議決議，又透過媒體、台北市議員介入，對他已是誹謗，更是傷害金融業誠信原則，「其實我才是被害人！」陳冠如重申，耐斯集團與旺旺集團在經營理念上確實有所不合，但卻變成用媒體來報導負面訊息，甚至捏造狀況，導致許多不知情媒體轉載相關報導，因此，他也呼籲金管會「媒金分離」非常重要，不能因為股東之間理念不一樣，就受到很多攻擊，陳更認為，股民實在最為無辜，因為公司頻繁出現負面報導，而自己是老闆還有辦法招架，「你的員工在這樣的職場的環境之下，也是非常的痛苦。」對於下一步將採取什麼動作，或是否將延續顧問案的人事究責？陳冠如表示，到明年改選以前，這類的攻擊應該還是會持續，自己在整起事件都處於被動角色。他也說，人事究責並無法律追溯期限，凡走過必留痕跡，當事人過去都是做成效案，相信如果繼續查下去，一定會有涉及到刑事責任，而任何潛在不法對於公司都不是健康的。，但他認為這件事情還沒有落幕，自己後續還會思考，怎麼處理對公司最有利，但不排除任何可能。