今（18）日台灣時間晚間7點左右，全球發生網路大當機災情，包含X平台無法使用、英雄聯盟斷線，台灣PTT論壇等網站都出現「500 errors」無法顯示，對此，網路服務商Cloudflare發出公告證實「全球網路發生問題」（Cloudflare Global Network experiencing issues），目前正在積極排除狀況，服務逐步恢復中。
Cloudflare釀全球網路大當機！官方發公告證實
舊金山科技企業Cloudflare於世界協調時間（UTC）11月18日11點48分表示：「Cloudflare 已知並正在調查一個影響多位客戶的問題，廣泛存在500 errors，Cloudflare 儀表板和 API 也都失效」，公司已經問題正努力了解其全面影響並減輕狀況。而台灣時區則是UTC+8小時，因此大約在今（18）日晚間7點開始，民眾能明顯感受大到大量網站無法查看。
Cloudflare隨後在12點21分表示，目前服務正在恢復，但隨著我們持續進行修復，客戶可能仍會觀察到高於平常的錯誤率，後續會持續調查本次災情問題。
這一次Cloudflare發生狀況，也讓社群平台X、Riot Games旗下遊戲英雄聯盟LOL、瓦羅蘭valorant都出現斷線災情，此外，台灣的PTT論壇也不斷出現500錯誤，目前尚未恢復穩定狀態。
