台積電前資深副總羅唯仁傳出退休前涉利用高階主管職權，要求下屬準備簡報、疑似影印大批2奈米、A16、A14等先進製程技術的營業秘密資料，到英特爾擔任研發副總。台灣高等檢察署今（18）日表示，智財分署已分「他字案」釐清是否涉及不法。台積電公關體系對此事件表示並不知情也無法評論。據了解，羅唯仁上月底赴英特爾任職，掌管研發到落地量產前的先進設備暨模組發展領域，攸關英特爾最需要提升的生產良率。羅唯仁轉赴英特爾任職是否會涉及競業禁止？這業界最為關注之處。高檢署表示，台積電尚未提告，目前事實不明，先分「他案」蒐證，涉案罪名尚不明，若台積電提告，並確認與2奈米機密有關，不排除比照先前3名台積電工程師竊取國家核心關鍵技術，朝《國安法》方向偵辦。龔明鑫今天下午出席活動受訪表示，今早已派員了解實際狀況，但還是要由公司（台積電）對外說明較好，也算是尊重他們。75歲的羅唯仁今年7月底退休，10月底赴英特爾任職。他是美國加州大學柏克萊分校固態物理及表面化學博士，加入台積電前，曾任職於美國英特爾公司先進技術發展協理暨CTM廠長，進入台積電後，歷經研發、製造、營運多個核心部門，曾任營運組織二副總經理、先進技術事業副總經理、營運組織製造技術副總經理、技術研發資深副總經理，是少數跨足研發與製造兩大領域的高層幹部，被視為台積電的重要技術大將。