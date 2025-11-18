我是廣告 請繼續往下閱讀

根據韓國《首爾體育》18日獨家報導指出，被譽為Oner前一任「世界最強打野」的「Canyon」金建敷已與Gen.G達成續約協議，將以一年短約再度披上Gen.G戰袍。這也意味著HLE戰隊想於2026賽季組成最強陣容的希望夢碎。Gen.G稍早在官方SNS宣布Canyon成為自由球員，但雙方在公告後持續協商，最終於18日晚間達成共識。雖然市場上有多支隊伍向Canyon提出邀約，他仍選擇續簽一年合約回到Gen.G。自2019年出道以來，Canyon累積2020世界賽（WCS）冠軍、2021亞軍、2024與2025 MSI二連霸、2025 EWC冠軍以及五座LCK冠軍，被視為史上成就最華麗的打野之一。加盟Gen.G後，他成功帶領隊伍重返世界巔峰，但唯一遺憾是世界賽兩年連續止步四強，始終無法再度踏入決賽。隨著Canyon留隊確定，Gen.G本季堅不可摧的五人組——Kiing（上路）、Canyon（打野）、Chovy（中路）、Ruler（AD）、Duro（輔助）──將再次集結，被外界視為LCK戰力第一的豪華陣容也成功延續到新賽季，勢必將影響明年整體爭冠版圖。而原打野Peanut因為兵役問題離隊的HLE，在爭取Canyon失敗之後，會尋找誰加入戰隊也受到外界關注。普遍認為他們可能會將目標轉移到LPL的Tarzan或Kanavi身上。Canyon多次表示自己「對勝利始終渴望」，如今續約塵埃落定，他將再度與Gen.G一同挑戰他最想完成的目標──重奪世界賽冠軍，「再次重現2020」。