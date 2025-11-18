53歲女星方馨近來投入舞台劇為詮釋角色她大膽剃成大光頭，敬業程度掀起網友熱烈討論。不過照片曝光後卻遭部分網友質疑是假剃頭、戴光頭套，甚至有人指出她髮際邊緣「有皺摺、膚色不均」，引發假剃疑雲。對此，方馨今（18）日親自發文澄清，無奈笑回：「真的剃了啦！」
方馨遭質疑是假剃頭 網友抓包邊緣不自然
方馨日前為了舞台劇《鳩摩羅什‧千年一譯》的演出，狠心剃了光頭，她近期透露自己早在11日就完成剃髮，不料照片一出便被部分網友「揪細節」。有人認為額角邊緣不自然、頭皮色號不同，也有人質疑光頭若是真的不應出現「摺痕」。
方馨親上回線反擊了 嘆：那是自然紋路
對於「假剃」指控，方馨語帶無奈，表示如果是假剃應該早就被抓包：「我想這麼容易被發現的事，應該沒有人會故意發這樣新聞吧？也沒有媒體敢做這樣的新聞吧。」
針對外界質疑的光頭色不均，方馨也耐心解釋，頭皮長期被頭髮遮住沒有曬太陽，本來就會比臉部還白，「剃掉後出現色差是自然的。」至於被網友放大檢視的頭皮皺摺，她忍不住笑說：「那是做表情時自然會出現的紋路，只要挑個眉就會有吧？以前是被頭髮遮住，看不見而已。」
頭皮細節被放大檢視 方馨：需要拉皮吧
方馨也坦承，由於幾年前曾為改善髮量稀疏做過「霧頭皮」，部分色素已脫落、部分仍殘留，因此乍看像沒剃乾淨，上鏡時還得靠化妝師幫頭皮補妝。對於這些意外曝光的細節，方馨反而自嘲：「可能頭皮也需要去拉一拉皮吧！」
雖然剃頭引來不少討論，但方馨也分享意外獲得的生活好處：「洗澡時間縮短很多，家裡地板和枕頭也不會有掉髮。」她笑說頭頂變得「超輕鬆」，連清理家務的時間都減少不少。不過冬天來臨，光頭也讓她偶爾感到涼颼颼，成為意外的體驗。
方馨剃頭的敬業舉動獲得不少粉絲力挺，網友也留言讚賞：「真正的專業演員」、「敢剃頭就是霸氣」、「不用理酸民，真的很適合光頭。」她則表示，能為角色做出改變是身為演員的榮幸，也感謝大家的支持。
資料來源：方馨 IG @cin_fon
