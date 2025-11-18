我是廣告 請繼續往下閱讀

桃園市陳姓男子今（18）日清晨5時許在市府附近公寓內大聲喧嘩，疑似與家人發生口角，竟暴怒開啟瓦斯企圖引爆，警消據報到場處理，除立即疏散鄰居，請其父親勸說無效，由於屋內傳出濃厚瓦斯味，陳男持榔頭堵在門後阻止警消衝入屋內，與警方隔門對峙長達2個多小時，幸有驚無險，衝突最後在上午7時許落幕，未釀人員受傷；警方表示，陳男第一時間因行為脫序送醫治療，後續將追究公共危險與妨害公務責任。桃園警分局中路派出所今凌晨5時27分接獲報案，指縣府路某公寓3樓傳出吼叫聲，屋內疑似有激烈爭吵，還有男子揚言開瓦斯，員警與消防人員趕往，現場瀰漫濃濃瓦斯味，而陳男將自己關在屋內，任憑屋外父親與老婆怎麼勸說都無效；員警見雙方僵持不下，擔心發生意外，第一時間請天然氣公司先停止供氣，才進一步處理現場狀況。警消透過門縫傳出濃厚瓦斯味，擔心陳男真的引爆瓦斯，警消見情況危急，立即請陳男家人離開，果斷攻堅破門進入，陳男雖持榔頭擋在門後，甚至意圖攻擊警消進入，但在警消人員合力下，將其門板夾住，員警向陳男噴灑辣椒水，使其失去反抗力，警消合力將陳男制伏後送醫治療，後續將依公共危險等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。警方調查，46歲陳男雖有結婚，但目前獨自住在桃園縣府路某大樓，今凌晨酒後打電話給妻子討論感情事，因溝通無效勃然大怒，所以想開天然氣點火。