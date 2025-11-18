我是廣告 請繼續往下閱讀

▲宜蘭縣議長張勝德宣布將爭取國民黨的宜蘭縣長提名。（圖／翻攝自張勝德臉書）

宜蘭縣議長張勝德，近日高調掛出看板，有意爭取國民黨內提名，參選宜蘭縣長！另一名呼聲極高的不分區立委吳宗憲，對於黨內同志有意角逐宜蘭縣長，對此表示自己的目標不變！而民眾黨籍前立委陳琬惠，也在臉書發定妝照，似乎表態投入宜蘭縣長選舉。民進黨已經在上個月，確定徵召律師林國漳參選宜蘭縣長，提早完成布局。至於國民黨人選遲遲未定，議長張勝德積極爭取提名，至於立委吳宗憲，近期因接任黨中央文傳會主委，跨縣市曝光度大增，角逐宜蘭黨內提名，如今殺出程咬金，吳宗憲回應「尊重他的決策，對我自己而言，目標不變，步調一致」，國民黨內部已進入競爭白熱化階段。另外民眾黨部分，前立委陳琬惠17日晚間，臉書PO白衣黑褲的俐落正裝照，並寫「2026，用行動，改變宜蘭」，似乎在表態她將投入宜蘭縣長選戰。尤其在鄭黃會登場前夕，藍白戰將採取具體行動，表態投入選戰，兩黨在宜蘭究竟是上演激烈競爭，還是協商「藍白合」，成為外界高度關注的焦點。