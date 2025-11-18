受到Cloudflare影響，今（18）日全球發生網路大當機災情，對此，Cloudflare持續透過公告對外更新狀況排除情況，而在世界協調時間（UTC）13點09分，Cloudflare官方宣布：「問題已被識別，並正在實施修正」，不過仍有大批網站持續出現500 errors的情況，還需要等待Cloudflare持續搶修！
Cloudflare當機災情「問題已識別」！倫敦率先搶修成功
台灣時間今（18）日晚間7點開始，包含X平台以及各大網站，都出現無法連線顯示「500 errors」、「請解除封鎖 challenges.cloudflare.com 以繼續」等災情，係因網路中繼點Cloudflare的服務出現狀況而導致。
對此，Cloudflare也在世界協調時間（UTC）11月18日11點48分發出公告，表示公司已知服務出現狀況，而經過了1個小時多的搶修與排查之後，Cloudflare也在13點09分更新公告內容，稱：「問題已被識別，並正在實施修正」（The issue has been identified and a fix is being implemented.）
不過，Cloudflare還沒有詳細說明本次造成問題的原因，是否為受到大規模DDos影響抑或是其他問題。
由於這次服務影響範圍是全球性的，因此目前Cloudflare也表示，先搶修了英國倫敦的WARP 存取權限（ WARP access），至於其他國家以及客戶的服務，仍在努力搶修恢復中。
