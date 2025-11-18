我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳晨威（右）今年認愛啾啾（左），收穫不少粉絲祝福。（圖／啾啾 IG @juliaaa.49、陳晨威 IG ＠c.c.w____98）

▲啾啾（如圖）曝陳晨威霸氣要她立刻就醫。（圖／ 琳妲是0蛋 YouTube）

中信兄弟啦啦隊女神啾啾（Julia）今年認愛樂天桃猿外野手陳晨威，不過至今都沒透露雙方戀愛細節，就連熱戀消息也是週刊爆料，而女方近期和好友琳妲拍片，終於分享與男方相識到相戀的過程，坦言男方十分細心，曾在她發高燒時傳了一連串週日有開的診所名單給她，讓她澈底戀愛。啾啾坦言，會認識陳晨威是好友介紹，一開始兩人並不熱絡，反倒是陳晨威天天找啾啾聊天，動機頗為明顯，就是想追姐姐，不過啾啾表示自己並沒有深陷，僅有好感，是直到看到陳晨威的貼心舉動，才讓她墜入愛河。啾啾指出，有一回她週日突發高燒，整個人相當昏沉，一直在睡覺也沒有力氣使用手機，沒想到傍晚醒來一看訊息，才發現陳晨威擔心她，傳了她家附近所有週日有開的診所名單，還命令她馬上去看醫生，「妳現在就去。」讓她相當感動，後續才終於點頭答應交往。但對於戀情曝光後的日常，啾啾表示自己完全不敢去看留言，擔心自己被罵，進而影響應援工作，沒想到陳晨威比她還更在意，不過卻是擔心外界攻擊啾啾，對自己的花邊新聞倒是一點不在乎，「其實是他很在意，他很怕別人攻擊我。」啾啾今年6月份遭週刊直擊與小6歲的陳晨威甜蜜約會，陳晨威還被拍到開著保時捷載啾啾回桃園中壢住處，兩人還在高鐵桃園站附近的火鍋店吃宵夜，雖然除了吃飯以外，女方全程都戴著口罩遮掩戀情，不過手卻相當誠實，不斷撫摸陳晨威的背，洩漏愛意。據悉，啾啾是台泰混血兒，長相甜美可愛，因為英文名字叫「Julia」，而得到「啾啾」的暱稱，身高169公分，相當擅長跳舞，還曾在周杰倫的亞洲巡演上擔任過專屬舞者，曾待過統一「Uni Girls」與富邦的「Fubon Angels」，目前是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的成員。