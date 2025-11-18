我是廣告 請繼續往下閱讀

前大聯盟投手曹錦輝、中職球星林益全等人，傳出有意參加中國棒球城市聯賽（CPB）選秀，引發外界關注！對此，國民黨立委林沛祥表示祝福，認為「去大陸打中國職棒給予絕對祝福，就跟當初林志傑、林冠綸打CBA一樣，去外國聯盟打球，幫台灣人爭光。」現年44歲的曹錦輝，2003年站上大聯盟投手丘，今年五月還測到能投出151公里速球，返台後加入兄弟象，卻捲入「黑象事件」假球風暴，最後不起訴處分。40歲「神全」林益全，中職生涯累積2013支安打、210轟，今年球季結束後遭統一獅隊釋出，也出現在中國職棒名單中。國民黨立委林沛祥樂見其成，希望外界能棒球就是棒球，運動就是運動，「不要把意識形態帶到運動去，這樣會變得很噁心，好好的東西，一鍋蜂蜜一定要摻兩顆鼻屎。」他舉例雖然中國男子籃球職業聯賽起步晚，現在發展很好，也願意花錢去培養職業球隊，反觀台灣職籃做不起來，「有天中國棒球職業聯盟跟日本棒球職業聯盟並駕齊驅的時候，台灣該怎麼說，不要意識形態、預設立場對棒球人、棒球迷都是極為不尊重。」