我是廣告 請繼續往下閱讀

X、ChatGPT全球大當機災情！眾狂問：Cloudflare是什麼？

說是什麼Cloudflare被攻擊故障，Cloudflare是什麼東西？怎麼影響那麼大？」

▲台灣時間18日下午7點開始，全球各地開始有X用戶反映當機情況發生，回報數量大幅上升，不少人也好奇造成大當機主因的Cloudflare是什麼？（圖／翻攝Downdetector）

Cloudflare就是「雲端防火牆」！DDos攻擊防護強大企業都愛用

Cloudflare是全球領先的內容傳遞網路與網路安全服務平台

簡單來說，Cloudflare就是一個「雲端防火牆」的概念。

最著名的DDos攻擊防護，就是因為Cloudflare有全球性網路架構，在超過100個國家有數千個網絡節點，可即時分散攻擊流量；其次有內建AI演算法過濾惡意流量；還會不斷學習新的攻擊模式，動態調整防禦策略等，服務範圍從個人用戶、公家機關網站到財星500大企業通通都有

▲Cloudflare就是「雲端防火牆」的概念，能夠阻擋DDoS（分散式阻斷服務）攻擊防護，是不少知名大企業、公家機關都會使用的服務。（圖／記者潘毅翻攝）

Cloudflare市占率高前景看好！大規模災情持續搶救中

市場競爭對手還有像是「Akamai」、「Amazon CloudFront」、「Google Cloud CDN」等。

表示「問題已被識別，並正在實施修正」，目前各個網站都還在搶修當中陸續恢復。