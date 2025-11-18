今（18）日晚間台灣時間7時左右，因為受到Cloudflare服務故障的影響，許多人發現社群平台X（原Twitter）、Facebook、Instagram以及AI工具ChatGPT等全部掛點，目前Cloudflare官方宣布「問題已被識別，並正在實施修正」。然而在當機後，就有不少人也很困惑表示：「Cloudflare是什麼東西？怎麼一故障影響這麼大？」其實這就是一個雲端防火牆的概念，主要防止DDoS（分散式阻斷服務）攻擊，許多公家機關網站、大型企業網站一定都有使用該服務。
X、ChatGPT全球大當機災情！眾狂問：Cloudflare是什麼？
台灣時間18日下午7點開始，全球各地有不少X用戶反映出現當機情況，打開都會顯示「發生錯誤，請嘗試重新載入」的情況，原本以為是社群平台個案，沒想到後續卻出現大量異常，許多網站都掛點，還包括AI工具ChatGPT以及其他社群平台Facebook、Instagram都被影響，包括目前台灣正在普發一萬的官網也同樣是呈現大當機狀態，還有民眾連公車APP都打不開。
然而這一切原因就是因為「Cloudflare服務出現故障」，許多人也在社群上提問：「晚上一堆網站跟X都大當機，普發一萬也沒有辦法登記，說是什麼Cloudflare被攻擊故障，Cloudflare是什麼東西？怎麼影響那麼大？」
Cloudflare就是「雲端防火牆」！DDos攻擊防護強大企業都愛用
事實上，Cloudflare是一間總部位於美國加州的科技公司，成立於2009年，致力於提升網路的安全性、效能以及可靠性，Cloudflare是全球領先的內容傳遞網路與網路安全服務平台，透過遍及全球的數據中心網路，提供各式各樣多服務，包括DDoS（分散式阻斷服務）攻擊防護、網站加速、SSL 加密與流量最佳化等多種功能，簡單來說，Cloudflare就是一個「雲端防火牆」的概念。
Cloudflare的資料中心遍佈全球超過330個城市，最著名的DDos攻擊防護，就是因為Cloudflare有全球性網路架構，在超過100個國家有數千個網絡節點，可即時分散攻擊流量；其次有內建AI演算法過濾惡意流量；還會不斷學習新的攻擊模式，動態調整防禦策略等，服務範圍從個人用戶、公家機關網站到財星500大企業通通都有，所以才會Cloudflare一出問題，全球各大網站淪陷當機的情況出現。
Cloudflare市占率高前景看好！大規模災情持續搶救中
目前Cloudflare在CDN（內容傳遞網路）和網路安全市場前景被看好，根據市場研究，市占率超過5成以上最高達到8成，並擁有超過3046家年收超過10萬美元的大型客戶，顯見其市場影響力，除了Cloudflare之外，市場競爭對手還有像是「Akamai」、「Amazon CloudFront」、「Google Cloud CDN」等。
至於目前全球網站當機狀況，Cloudflare也在世界協調時間（UTC）11月18日11點48分發出公告，表示「問題已被識別，並正在實施修正」，目前各個網站都還在搶修當中陸續恢復。不過Cloudflare還沒有詳細說明本次造成問題的原因，是否為受到大規模DDos影響抑或是其他問題，還有待官方搶修後是否公告才能得知。
資料來源：downdetector、展躍網路網頁設計官網、Cloudflare官網
