高檢署今（18）日破獲共諜案！長沙市第13屆人民代表大會民族華僑外事委員會委員丁小琥，透過兩岸媽祖交流機會，來台吸收我國6名現、退役軍官發展組織、刺探機密資料，並遊說現役軍人於兩岸未來發生戰事時，率領部屬「消極不抵抗」。國防部表示，政戰局執行內部清查作業時，發現一名少校行為涉疑，即依國安聯防機制處理。檢方依違反國家安全法蒐集軍事機密等罪嫌，起訴丁小琥及軍官等7人並移審法院，台灣高等法院今下午6時開接押庭，晚間9時30分裁定丁小琥羈押禁見3個月，可抗告。專案小組查出，丁小琥早在10多年前，就透過媽祖交流或是商務活動前來台灣促進兩岸友好關係，自2018年間開始受中共軍委政治部聯絡局南寧工作站指示，假藉商務活動、媽祖交流或是觀光名義來台發展組織、刺探、蒐集機敏資料。檢調追查，丁小琥先吸收王文豪、譚俊明及民眾張志煒、何聖影（2人均已歿）為組織重要成員，再透過王、譚在台物色昔日同僚、部屬及同梯受訓的學長學弟，吸收為共諜，伺機刺探、收集機密資料，採論件計酬，依照情報資料的重要程度發放「獎金」，並遊說對方於未來若兩岸發生戰事時，配合率領部屬消極不抵抗。檢調今年7月24日起共發動4波偵查行動，陸續搜索21處所、約談13人、查證16人，聲押禁見丁小琥等7人獲准，延押迄今起訴並移審，高院晚間開庭後裁定續押。高院指出，楊千慧已坦承全部犯行，且依卷證資料顯示已無串供之虞，但仍有羈押必要，故裁定羈押，但不用禁見。據悉，部分被告向法官表示他患有糖尿病、高血壓等，且還有高齡老母親，請求庭上給他機會，他願意接受法律制裁，及當初認識丁小琥，對方沒有說背後和對岸有關係。