我是廣告 請繼續往下閱讀

前駐日代表、總統府資政謝長廷，近日獲頒日本最高等級的榮譽「旭日大綬章」，由德仁天皇親授、首相高市早苗親頒證書，引發中國外交部強烈不滿！對此，謝長廷在臉書表示，中國只是借題發揮，就為了打壓高市早苗。日本公布2025年秋季敍勳名單，謝長廷獲授「旭日大綬章」。為日本授勳制度中的最高榮譽之一，今年僅8位外國人獲此殊榮，沒想到卻被中國批評日方涉台錯誤舉動。謝長廷今（18）日晚間幽默回應「原本受勳事情在中國大陸沒多少人注意，經過中方這樣大動作的喧嘩，估計至少有三億人知道。」謝長廷對於日本主辦單位因好意而遭受不當壓力，感到過意不去。但結果證明，日本內閣和宮內廳的受勳程序，不受到中國言論影響，一切按預定進行。謝長廷引述了一位日本國會議員的話，「日本政府要敍勳給誰、天皇要親授給誰，完全是自立自主的判斷，不是由別的國家來決定，也不會因外力而改變。」他強調，「這次敘勳的決定事實上是由石破茂內閣決議，而非現任的高市早苗內閣，這顯示中國外交部連基本資料都沒有閱讀，就草率借題發揮。」他的受勳理由是對增進台日民間交流以及推動「善的循環」有卓越貢獻，與政治主張毫無關係。