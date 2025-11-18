我是廣告 請繼續往下閱讀

中國又有豆腐渣工程！陝西省西安一處購物中心17日發生天花板吊頂脫落事故，頂部吊頂直接砸到一樓，8人受傷其中3人骨折，而這間商場14日才剛開業，據釋股僅3天時間。綜合中國媒體報導，事故發生在陝西省西安市新城區龍湖長樂天街商場，17日上午11時，該商場三樓一處手扶梯上方約30平方公尺的吊頂整體墜落，石膏板、龍骨等建築材料散落至扶梯及各層地面，甚至砸落到一樓。官方通報，事故共造成8人受傷，其中3人骨折，4人輕傷，1人腿部輕微受傷。不過，有目擊者稱至少有7輛救護車到場救援，事發時聽到一聲巨響，隨即看到三樓靠近中庭的區域有大量石膏板、龍骨等建築材料從頂部墜落，揚起大量灰塵。事發區域下方正好是手扶梯，掉落的建築材料砸中了一名路過人員，現場留有血跡、帶血紙巾及吊頂碎片。離譜的是，發生事故的龍湖長樂天街商場，本月14日才剛剛開幕，距離事發不到4天時間。外界推測事故可能與趕工導致的施工品質或裝修工藝缺陷有關，涉事區域承重結構、開業前安全驗收流程是否合規也引發質疑。具體事故原因仍有待官方調查不少中國網友也批評，「豆腐渣工程」、「建議全部商戶向龍湖索賠營業中斷導致的營業損失」、「這就是急功近利趕速度不顧品質的後果」、「吊杆都在，主龍骨、副龍骨和面板卻整個塌了，說明龍骨和吊杆銜接有問題，大概率龍骨品質問題」、「又是偽劣工程」。