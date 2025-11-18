我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄知名「月世界」風景區遭人違法傾倒大量廢棄物，山坡上堆滿數十噸廢棄物成垃圾山，環保局加派人力漏夜清理，已於18日午前全數清理完畢。經高雄市通報後，南市環保局立即啟動最強力查辦程序，透過破袋檢查、清運車輛行駛軌跡比對及監視器調閱等多重證據鏈，迅速鎖定善化區一間清除業者涉有重大嫌疑。環保局今(18)日強調，面對愈演愈烈的垃圾處理挑戰，市府始終以積極態度因應，並重申對環境犯罪「零容忍」，只要涉及非法棄置或重大違規，將依法立即廢止許可，絕不寬貸。高市府表示，經破袋檢查發現今年10月下旬的垃圾，研判是在11月上旬遭人棄置，全案報請橋檢偵辦中。而垃圾疑來自台南，台南市府表示已鎖定善化區某清除業者涉有重嫌。環保局長許仁澤表示，17日接獲通報後隨即派員南下支援。稽查人員逐袋檢查垃圾內容，除了有部分來自高雄，亦確認部分廢棄物源頭指向台南善化。進一步比對車輛GPS 行駛軌跡並調閱相關監視器後，已掌握特定清除業者涉案，並將完整證據移送地檢署偵辦，務求徹查到底，月世界那個地方偏僻，遭業者倒多久了不清楚，尚待調查。他透露，自2023年以來，台南已廢止17家業者許可，並警告業者絕不可心存僥倖。陳其邁下令嚴懲嚴辦，因為被偷倒的數十公噸垃圾，一度快跟路面同高，警方清查周邊路段近2個月的監視器畫面，確認業者偷倒可追溯到本月1號，環保局將配合檢警追查，後續也會依《廢棄物清理法》加重處罰行為人，並求償代清理費用。