我是廣告 請繼續往下閱讀

全民普發1萬怎麼發？板橋監理站本次競標牌照號碼為普通重型機車代碼PCZ-0001~9999與電動普通輕型機車代碼EXA-9001~9999；微型電動二輪車代碼AG及大型重型機車代碼LGX、LBF等辦理第二次競標。競標時間自11月24日上午8時起至11月26日中午12時止。除了傳統熱門號牌如6666、8888、9999及5678、6789（步步高升）外，板橋監理站指出，還有諧音5168（我一路發）、7733（輕輕鬆鬆）外，特殊紀念諧音號牌數字如2019（愛你依舊）、2020（愛你愛你）、2099（愛你久久）等，歡迎民眾來參與號牌競標。板橋監理站說明，號牌之級別及底價起標金額分為普通重型機車第1級牌照號碼（四碼數字全相同者）底價3000元，例如8888。第2級牌照號碼（兩對相同且後兩碼較前兩碼大者或順號者）底價2000元，例如8899、6789等。第3級牌照號碼（第1、2級牌照號碼以外之號碼）底價為2000元；大型重型機車第2級牌照號碼（兩對相同且後兩碼較前兩碼大者或順號者）底價3000元。板橋監理站指出，本次號牌標售採網路競標方式，參加競標條件、作業規定、申領牌照及其他相關規定請至監理服務網號牌標售網頁瀏覽，歡迎上網競標。