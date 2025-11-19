我是廣告 請繼續往下閱讀

▲楊宗緯返台養傷風波不斷，遭爆料在社區引爆爭議，包括家人隨地便溺、提醒後反罵人，以及未徵詢住戶就自行更換保全，引發社區不滿，住戶直批他是「惡鄰居」。

▲許瑋甯（右）和邱澤11月28日舉辦婚宴。

▲劉品言生了，誇女兒挺鼻腿長，老公連晨翔拍下謎之視角，滿滿愛意。

《NOWNEWS今日新聞》為您整理今（19）日娛樂看點：韓籍啦啦隊女神李多慧跨足YouTube經營個人頻道，而就在今天凌晨，她的YouTube頻道正式突破百萬訂閱，讓她淚崩直呼：「來到台灣之後，我的人生就像一部戲劇一樣！」楊宗緯遭指是惡鄰居，當主委換保全惹怒全社區，對此楊宗緯否認所有說詞。韓籍啦啦隊女神李多慧近3年在台灣掀起前所未有的人氣旋風，從加入中華職棒後迅速擄獲大批粉絲，到跨足YouTube經營個人頻道，她的每一步都備受關注，而今天凌晨她的YouTube頻道正式突破百萬訂閱，感動落淚之餘特別向台灣粉絲寫下一段長文，坦言：「來到台灣之後，我的人生就像一部戲劇一樣！」歌手楊宗緯日前因舞台事故受傷返台休養，近日卻捲入社區風波，多名住戶透露楊宗緯一家長期在社區引發爭議，不僅行為難與社區規範對齊，更因加入管委會並當選主委後做出一連串讓住戶震驚的決定，還有住戶直言：「他回來後社區變得每天都像在開戰。」對此楊宗緯否認所有說詞。許瑋甯和邱澤才剛晉升新手爸媽，今宣布將在本月28日舉辦婚宴，也搶先曝光2張婚紗照，其中一張兩人坐在地上，許瑋甯單手托腮，還翹著腳相當隨性，邱澤坐在老婆身邊，幸福感滿滿，另一張許瑋甯搭著邱澤的手，邱澤的嘴巴剛好靠在她的手上，淺淺一吻非常甜蜜。劉品言今（19）日在IG貼出寶寶的小腳照，順利生下女兒，她也感動向女兒告白，「謝謝你選擇了我們成為你的父母」，雖然照片中沒將女兒正臉露出，但她也形容，女兒的臉圓圓的，鼻子很挺，腿也很長，完全是衝著漂亮來的。連晨翔也發文寫下，「從第一眼看到妳開始，我承認我已經是女兒傻瓜。」