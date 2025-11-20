我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朱珠（右）被霍建華的敬業嚇到。（圖／翻攝自微博）

霍建華在中國拍了不少經典戲劇，近來主演的《他為什麼依然單身》改編自由阿部寬主演的日劇《熟男不結婚》，霍建華飾演龜毛的室內設計師，雖然戲裡很難相處，但戲外卻是個大暖男，女主角朱珠就說，霍建華拍戲不僅沒有私人專車接送，甚至還每天坐在片場跟大家聊天，還會請工作人員吃東西，非常親民，和高冷的外型差很多。霍建華在劇中說話毒舌不留情面，年過40還依然單身，直到遇見了綜合內科醫師朱珠，兩人的互動擦出不一樣的火花，不同於劇中的冷漠，霍建華私下非常隨和，近來兩人一同為戲宣傳，朱珠爆料霍建華拍戲不用私人房車接送，讓她非常驚訝：「他是我第一個見到沒有房車的演員。」不僅如此，朱珠和他合作兩檔戲，《玫瑰的故事》、《他為什麼依然單身》以來，霍建華每次到了現場，都在跟工作人員聊天，上戲前聊，下了戲也還在聊，還會請劇組吃東西，天冷送粥，不然就是三明治、咖啡、漢堡或是奶茶，應有盡有。林心如之前也曾在綜藝節目《再見愛人》中聊到霍建華私下為人，她說霍建華平常很省，手機一用就是6年，但只要老婆小孩有想要的東西，毫不手軟，總是對別人好，但苛求自己。