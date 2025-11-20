我是廣告 請繼續往下閱讀

▲方志友非常享受當年輕媽媽。（圖／記者陳明安攝）

▲方志友的兒子嘴巴超甜，每次都把她逗樂。（圖／記者陳明安攝）

方志友今（20）日和女兒剛出生的連晨翔一同出席新戲《舊金山美容院》媒體專訪，劇中兩人飾演兄妹，私下方志友則是連晨翔的育兒前輩，24歲就生小孩的她，回憶起過去仍歷歷在目，不過現在一雙兒女都大了，8歲兒子還講土味情話撩她，說她是「最毒的蘑菇」，因為蘑菇越漂亮的越毒，把方志友逗得笑不停。方志友8歲的兒子嘴巴非常甜，有次問她，「媽媽你知道毒蘑菇，越漂亮的越毒嗎，那妳一定狠毒。」讓她開心到不行，女兒則是永遠站在她這邊，有時候楊銘威說她胖，女兒還會幫她回話，要楊銘威看看自己的肚子。目前楊銘威正在拍戲，方志友主要照顧小孩，夫妻倆也在看房子，不過方志友想要買大安區，每次去看房都只能安慰自己，現在的預算可以買廁所了，笑喊，「房價在波動，我的預算也在滾動式調整。」方志友在拍《我的寶貝四千金》時和楊銘威傳情，雖然劇中沒互動，但私下早已來電，只是當時她才24歲，這麼早生小孩，不會後悔嗎？方志友說，「我們都是偏想得比較少的，老天爺給什麼就來什麼，也滿慶幸24歲就生了，這樣我女兒上大學我才40初頭。」方志友想到，之前懷孕胖了22公斤，那時候剛好接了一個代言，但廠商很好，願意等她產後恢復完了再拍攝，「結果我生完一個月，就覺得ok！後來看照片超胖！胖到不行，怎麼這麼有自信，後來就很憂鬱，瘦身的過程很痛苦。」經紀人在旁邊笑說，那時候怕刺激到她，也不敢跟她說其實還很胖。