行政、立法兩院因《財政收支劃分法》槓上，加上明年度總預算卡關，迄今仍未付委審查，行政院長卓榮泰找上立法院長韓國瑜協調，希望韓國瑜再度出面協助化解僵局，不過與韓國瑜熟識的藍委透露，經過過去一年多來的互動，韓國瑜早就深知，卓榮泰只是來扮白臉，真正在背後決策的是總統賴清德，賴清德如果沒有意願退讓，韓國瑜不會再自討沒趣，夾在中間兩邊不是人。藍委透露，去年總預算之亂，韓國瑜出面協調，特別作東請行政院三長與朝野黨團幹部吃和解飯，但去年民進黨仍執意發動大罷免，大罷免落幕，民意站在國民黨這邊，32席藍委全部保住，民進黨換了幾名閣員對外界交代，但本會期開議迄今，民進黨又故態復萌，完全看不出反省意圖。該藍委說，以總預算為例，行政院堅持不編列軍人加薪相關預算，卓榮泰認為有違憲之虞，但這根本是推託之詞，普發現金後來也不違憲，民進黨還搶著收割，代表行政院三讀的法案，行政院都是選擇性執行；《財劃法》也一樣，自己壓住修法版本不提，等到立法院三讀後又立刻提出，挑釁意圖明顯，這樣的行政院，對立法院有任何尊重嗎？藍委說，賴清德與卓榮泰動不動就搬出韓國瑜，但韓國瑜之前的態度已經很清楚，批賴清德「自己生病，卻要別人吃藥」，就是表明不可能再積極協調，頂多維持議事中立，民進黨把韓國瑜當自助餐、免洗筷，韓國瑜自己還是國民黨，怎麼可能反過來幫民進黨？也有一名藍委分析，韓國瑜這幾年在政壇起起伏伏，猶如政壇不死鳥，擔任立法院長後人氣回漲，更深知民意變化，現在民進黨聲勢大不如前，民意根本沒有站在民進黨那邊，跟藍白緊緊綁在一起，才能繼續維持韓國瑜的高度，民進黨不論是想挑撥離間，還是想挖洞給韓國瑜跳，韓國瑜不會再上當。