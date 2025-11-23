麥當勞奶昔睽違9年回歸才開賣5天，傳出有餐廳完售買不到了？《NOWNEWS今日新聞》記者求證業者，台灣麥當勞表示：「這次回歸試賣採較保守預估，未料反應超乎預期，以致原料缺貨，暫時售完。已啟動跨市場調度並加速生產，預計11月28日上午10:30恢復供應」。據了解，台北西湖、台北館前、板橋重慶北部3家奶昔限定店都沒了；「奶昔大哥毛毛包」陸續售完不補貨。再幫大家整理一次麥當勞奶昔價格、奶昔限定店資訊，本文提供給讀者一次掌握。
麥當勞奶昔睽違9年開賣！排隊人潮：從早到晚滿出來
全台12家麥當勞奶昔限定店，從11月19日開賣至今，幾乎每家店都大排長龍，《NOWNEWS今日新聞》記者於開賣當天一早，直擊台北車站館前餐廳，見證現場超過百人包圍門市兩圈，連奶昔大哥毛毛包等周邊商品也掀起搶購潮。
直到晚間8點，再度經過北車商圈麥當勞台北館前餐廳，遠遠就可以看見騎樓一堆人排隊，不用靠近都知道等買奶昔的人滿出來。
奶昔5天完售？門市「暫時缺貨」 麥當勞：11月28日10:30恢復供應
果然麥當勞奶昔熱烈開賣5天，已傳出完售消息。讀者向《NOWNEWS今日新聞》記者表示：「麥當勞奶昔限定店台北才2間，排隊排到不行，西湖（餐廳）一直有人問」，沒想到今天趁假日再度前往，竟發現「好過分！沒了。還要等到周五」。
據了解，台北西湖、台北館前、板橋重慶北部3家奶昔限定店都沒了；讀者還發現「麥當勞台北西湖餐廳連『奶昔大哥毛毛包』都完售」。
Threads上也有網友分享：「高雄五福麥當勞 奶昔暫時銷售完畢」。據了解，麥當勞奶昔開賣當天，至少排隊3小時才買到；這幾天則是至少要排隊一小時左右。
《NOWNEWS今日新聞》記者求證業者，台灣麥當勞表示：「感謝顧客對麥當勞奶昔熱烈支持！因2016年下市前表現不佳，這次回歸試賣採較保守預估，未料反應超乎預期，以致原料缺貨，暫時售完。麥當勞奶昔採全球經典配方，原料需自國外進口，船期較長；我們已啟動跨市場調度並加速生產，預計11月28日上午10:30恢復供應，並持續試賣。實際供應請以餐廳公告為準，感謝大家的諒解與支持。」。
值得注意的是，超人氣麥當勞「奶昔大哥毛毛包」全台餐廳已陸續售完！周邊商品售完將不再補貨，還沒收集到的粉絲，可要把握時間多跑幾間門市碰碰運氣了。
提醒大家，韓國爆紅的「奶昔大哥毛毛包」台灣也開賣，單買199元、或每購買一份套餐以優惠價149元加購乙個；台灣限定「奶昔大哥購物袋」則是單買59元。
麥當勞奶昔是什麼？好喝嗎？停賣歷史曝
台灣麥當勞表示，麥當勞奶昔採用全球一致的經典配方，經典「香草口味」以香草融合奶昔，喝得到純濃奶香；「草莓口味」則帶有微酸微甜的果香，獨特冰涼滑順的濃郁質地中，咬得到細細的冰晶口感。
雖然不少人認為喝起來「就是融化的蛋捲冰淇淋」，但《NOWNEWS今日新聞》記者實際試喝，「認為微甜的風味跟以前一樣，還保有大家喜歡麥當勞奶昔獨特的霜沙口感。」
不過，現在被很多人懷念、封為「童年回憶」的麥當勞奶昔，其實當年銷售量逐漸下滑，加上製作奶昔的機器設備老舊故障而陸續淘汰，原本約有400多家麥當勞分店販賣，最後只剩100多間有得喝。最終，台灣麥當勞於2016年11月9日起全面停賣奶昔，正式走入歷史。
「麥當勞奶昔」販售資訊一覽
時間：11月19日起起開始長期供應，供應時間為上午10:30起至晚上10:00
地點：全台12家門市餐廳試賣。
價格：單點69元。
限購：每人每筆消費限購4杯（不限口味）。
買法：限於專屬櫃檯購買，自助點餐機、得來速、手機點餐與外送平台暫不開放。
官網：麥當勞官網奶昔大哥點此進
麥當勞12間奶昔限定店一覽：
台北館前：台北市中正區館前路8號
台北西湖：台北市內湖區內湖路一段283號
板橋重慶：新北市板橋區重慶路23號
中壢中央：桃園市中壢區復興路57號
竹北自強南：新竹縣竹北市自強南路19號
苗栗頭份：苗栗縣頭份市中華路1335號1樓
台中中港四：台中市西區臺灣大道二段412號
彰化金馬：彰化縣彰化市金馬路二段55號1樓
嘉義民雄：嘉義縣民雄鄉建國路一段18號
台南大學：台南市東區大學路26號
高雄五福：高雄市新興區五福二路258號
花蓮中正：花蓮縣花蓮市中正區625號
資料來源：麥當勞、Threads
