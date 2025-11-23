我是廣告 請繼續往下閱讀

季連成若出戰桃園市長 軍系背景渴望鬆動藍版塊

王世堅、蔡其昌是奇兵 可望增加桃園市長選戰熱度

2026桃園市長選戰，現任市長張善政將持續挑戰連任，民進黨將派誰出戰對戰？媒體人吳子嘉近日爆料，前民進黨桃園市長鄭文燦有意代表綠營回鍋參選，但本人已透過議員反駁，強調自己心如止水，沒有任何選舉的規畫。不過，立委王義川、總統府副秘書長何志偉早以勤走地方，法務部次長黃世杰、公平會前副主委彭紹瑾、立委王世堅、立委蔡其昌、外交部長林佳龍等人，也都陸續被外界點名。行政院政委季連成因花蓮救災表現亮眼，加上軍系背景，被視為黨內活棋。力拚奪回桃園，外傳民進黨選對會希望推派大咖級戰將來拉抬整體氣勢，因此有人建議找行政院政委季連成。因為他軍人出身，一路從基層做起，擔任過參謀本部副參謀總長、陸軍副司令。退休後，去年才入閣，今年赴花蓮救災擔任前進協調所指揮官，快速建立救災系統，亮眼表現也被當地人力拱出來選桃園。而桃園長期藍大於綠，地方有不少眷村，因此，若能派出季連成，恐鬆動藍營軍系支持，被外界視為一枚活棋。另外，北市立委王世堅、台中立委蔡其昌能吸引年輕人、球迷等，屬於奇兵，若能代表綠營出戰，可以炒熱2026桃園市長選戰熱度。但被點名的王世堅、蔡其昌上週在財委會同框，兩人被媒體追問是否要選桃園市長，王世堅火速稱讚蔡其昌「他最強，我覺得他會勝利」，並說自己不適合，也完全沒有想過，能回到立法院已經可以寫到族譜裡。蔡其昌則面露無奈，強調「齁，太多工作給我了，沒有這種事」。