氣象專家吳德榮表示，受輻射冷卻影響，今（24）晨5時新竹關西出現13.1度低溫，各地白天晴朗穩定、微熱；今晚起東北季風南下，北部、東北部雲量與短暫雨機率提高，氣溫轉涼。吳德榮指出，本周天氣將隨東北季風強弱起伏，周五起西半部清晨恐因輻射冷卻出現更低溫。中央氣象署表示，25日至28日東北季風影響，北部及東北部偏涼，東半部及大台北也有局部短暫雨。
周一晚東北季風南下，北台氣溫下降
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，昨（23）日各地區最高氣溫約在30至32度，今（24）日各地大致晴朗，不過清晨各地區有強弱不均的輻射冷卻，清晨5時12分本島平地最低溫為新竹關西鎮13.1度，各地區平地的最低氣溫約在15度、16度。
氣象專家吳德榮說明，今晨觀測資料顯示，菲律賓東方有熱帶擾動發展，台灣東側海上有零星降水回波，各地無降雨，台南有濃霧。最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（24）日各地晴朗穩定，白天微熱早晚涼。今晚起一小股「東北季風」南下，迎風面雲量增多，北部、東北部局部短暫雨機率漸提高，北台氣溫下降。
各地區氣溫為北部15至31度、中部15至32度、南部16至32度、東部15至31度。
周三東北季風減弱，各地晴朗
吳德榮補充，最新模式模擬顯示，明（25）日乾空氣逐漸南下，西半部多雲時晴，下午起迎風面北部、東半部的局部短暫雨、先後停歇，周三（26日）「東北季風」減弱，各地晴朗穩定。周二、周三北台偏涼、中南部白天舒適早晚涼。
周四（27日）「東北季風」再增強，迎風面降雨機率提高，北台氣溫略降。周五（28日）「東北季風」再轉乾，各地轉晴朗，周六、下周日（29、30日）大陸高壓影響，連續晴朗穩定，日夜溫差大；周五起西半部清晨因輻射冷卻加成帶來低溫，本周中南部清晨易有局部霧，行車需注意。
中央氣象署「天氣10日報」：北涼、中南溫差大
中央氣象署表示，11月25日（周二）至11月28日（周五）東北季風影響，北部、東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大。
◾11月25日東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；11月26日至11月28日桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。
◾11月25日至11月28日低溫預測：台灣中部以北、東北部及金門、馬祖14至16度，南部、花東及澎湖17至19度；高溫預測：北部及宜花21至24度，中南部及台東25至28度，澎湖、金門20至23度，馬祖15至19度。
◾11月29日（周六） 東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升；各地大多為晴到多雲，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。
◾11月30日（周日） 東北季風再增強並影響，各地早晚稍涼；各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、東半部及恆春半島有零星短暫雨。
◾11月29日、11月30日低溫預測：台灣中部以北、東北部及金門、馬祖14至17度，南部、花東及澎湖18至20度；高溫預測：北部及宜花23至24度，中南部及台東26至29度，澎湖、金門21至22度，馬祖17至18度。
◾風浪綜整：11月25日至11月28日風浪明顯偏強，台灣附近海面及巴士海峽平均風6至8級，陣風9至10級，浪高3至5米；11月29日、11月30日風浪稍減弱。
12月1日至12月3日基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。
資料來源：氣象專家吳德榮、中央氣象署
