2026地方大選布局開跑，在野陣營藍白合將如何影響未來2028年選情？備受關注。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（23）日指出，其實被外界視為2028年最有可能披戰袍的台中市長盧秀燕，如今可能會因「2大原因」根本沒意願參選，反倒新北市長侯友宜恐再戰2028年總統大位，至於立法院長韓國瑜則不選。吳子嘉昨上《下班瀚你聊》指出，盧秀燕近期因放棄接棒選主席，以及非洲豬瘟失控等事件造成重傷，因此2028年可能根本也沒意願參選；另一邊，台北市長蔣萬安則還年輕，故2028年無需急著出來，反而2032年才是好時機。因此，吳子嘉認為，侯友宜和國民黨主席鄭麗文才是藍營最後2強；至於前民眾黨主席柯文哲一審結果將影響其是否能參選2028年，這部分目前變數仍很大，難以判斷。另外，吳子嘉也提到，有可靠消息指出，韓國瑜應不會參選2028年，因為他認為外省人選不贏。