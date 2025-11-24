我是廣告 請繼續往下閱讀

日本首相高市早苗在本月上旬於國會發表有關「台灣有事」言論，引起中國不滿，祭出一系列措施強烈反擊，包括中國駐日大使館引用《聯合國憲章》指出，中國有權對日本動武無需安理會授權，威嚇意味濃厚。對此，日本外務省回應表示，中國駐日大使館所引用的條文已經名存實亡，且中國當年也在投票中贊成條文已經過時的見解。中國駐日本大使館21日以中文與日文雙語言版本在X上發文，指出《聯合國憲章》專門設立敵國條款，規定德義日等法西斯或軍國主義國家的任何一國，若有再次實施侵略政策的任何步驟，中法蘇英美等聯合國創始成員國有權對其直接實施軍事行動，無須安理會授權。中國駐日本大使館的表態似在暗示中國可直接對日本動武，對此，日本外務省23日在臉書發文表示，「11月21日，駐日中國大使館就《聯合國憲章》中所謂的「舊敵國條款」發表了相關訊息」。日本外務省強調，「關於《聯合國憲章》中所謂的舊敵國條款，在1995年的聯合國大會上，以壓倒性多數支持通過了決議，明確指出該條款已經過時，事實上已名存實亡，而中國本身也投下贊成票」。日本外務省表示，「此外，在2005年的聯合國首腦會議上，聯大通過的決議中，記載了所有會員國領袖決意將《聯合國憲章》中對『敵國』的提及予以刪除，而中國也加入了這項共識。因此，將已經失效的規定當作仍具有效力般進行發言，與聯合國大會既已做出的判斷並不相符」。